Новый резидент "Великого камня" будет выпускать тесты на коронавирус

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень" зарегистрирован новый резидент - компания ООО "Смартбиотех", сообщили БЕЛТА в пресс-службе индустриального парка.

Компания будет выпускать реагенты для лабораторных исследований. Проект предполагает изготовление диагностических тест-систем, в том числе для выявления коронавирусной инфекции, разработку и опытное производство автоматической роботизированной станции экстракции нуклеиновых кислот, а также исследовательские разработки в этой сфере.

Продукция резидента будет применяться в медицине и клинической диагностике, ветеринарии и научных исследованиях.

Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" - особая экономическая зона со специальным правовым режимом, расположенная в 25 км от Минска. В "Великом камне" зарегистрированы резиденты из 14 стран. Приоритетные для парка направления - машиностроение, электроника и телекоммуникации, биотехнологии, фармацевтика, новые материалы, логистика, электронная коммерция, хранение и обработка больших объемов данных.-0-