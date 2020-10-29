Новый самолет "Белавиа" прибудет в Минск в декабре

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый самолет "Белавиа" Embraer-195 второго поколения прибудет в Минск в декабре 2020 года. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции "Авиация Беларуси. Пути развития, техническое состояние и обновление парка самолетов" первый заместитель генерального директора по организации производства авиакомпании "Белавиа" Глеб Пархамович, передает корреспондент БЕЛТА.

"Деятельность любой авиакомпании не может быть успешной без модернизации и обновления флота. Эта является одним из наших приоритетных направлений. В частности, в начале года "Белавиа" приобрела три самолета нового поколения Embraer Е195-E2. Прибытие первого из них ожидается уже в декабре, еще двух - в марте и апреле 2021 года, - сказал Глеб Пархамович. - Этот самолет абсолютно новый, его прядкой номер 42, немногие авиакомпании в мире (в Европе только две) получили такие воздушные судна".

Как рассказал представитель авиакомпании, самолет будет выполнен в конфигурации на 125 кресел (будет больше, чем Embraer-195 первого поколения). Предполагается двухклассная компоновка: в эконом-классе - 116 кресел, в бизнес-классе - 9.

"Сегодня у нас 29 самолетов, к концу года авиапарк компании будет насчитывать 30 воздушных судов", - добавил первый заместитель гендиректора. Также он отметил, что "Белавиа" досрочно прекратила оперативный лизинг четырех самолетов.

По его словам, средний возраст парка пассажирских воздушных судов в этом году составит менее 12 лет, а в 2021-м - менее 10 лет.-0-