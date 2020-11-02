Новый сезон мультсериала "Команда 99" о правильной сортировке отходов стартует 3 ноября

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый сезон первого в СНГ экологического мультсериала "Команда 99" для детей и их родителей о правильной сортировке отходов от белорусских аниматоров стартует 3 ноября. Об этом сообщила БЕЛТА представитель гомельской анимационной студии Chin Up Татьяна Добриян.

Мультфильм создала гомельская анимационная студия по заказу государственного учреждения "Оператор вторичных материальных ресурсов". "Мы очень рады, что герои мультфильма "Команда 99" полюбились зрителям. Они - наши ценные помощники в обучении правильным привычкам обращения с мусором. В новых сериях еноты покажут, что же произойдет, если мы по незнанию неправильно выбрасываем опасные отходы. Еще две серии сезона объяснят всем, зачем нужны мусоросортировочные заводы и как они устроены", - рассказала директор учреждения Наталья Гринцевич.

Премьера новой серии под названием "Темное дело" состоится на Youtube-канале target99 Belarus 3 ноября. Изобретательная команда енотов-сортировщиков возвращается, чтобы поздравить юных зрителей с осенними каникулами. Детей и их родителей ждут новые увлекательные приключения и новая порция полезной информации.

"Сезон получился более детальным. Мы хотели донести до наших зрителей не только основы правильного обращения с отходами, но и показать процесс переработки, участниками которого становятся дети и их родители в момент сортировки мусора. Ребятам предстоит познакомиться с такими персонажами, как Разрыватель пакетов, Грохот и другими. Но и полюбившиеся монстры с сусликами никуда не денутся", - отметил продюсер проекта Ярослав Лукашевич.

По сюжету, каждый день еноты отправляются на задание межпланетарного масштаба. Им предстоят встречи с опасными монстрами, которые появились в результате неправильной сортировки и утилизации отходов. Своими знаниями и умениями герои экологического детектива делятся со зрителями. Задача мультфильма - привить детям и взрослым знания и привычки в обращении с отходами на уровне личной гигиены.-0-