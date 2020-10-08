Новый сезон образовательного проекта БГУ "Академия коммуникации" стартует 13 октября

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Старт 14-го сезона образовательного проекта "Академия коммуникации" состоится 13 октября на YouTube-канале кафедры технологий коммуникации и связей с общественностью факультета журналистики БГУ. Об этом БЕЛТА рассказали на факультете.

Тема первого занятия - "Кто же собирает кубик: знакомимся с профессией коммуникатора", приглашенным спикером выступит PR-партнер IT-компании SoftTeco, исполнительный директор Ассоциации компаний коммуникативных консультантов Таисия Пастухова.

"Академия коммуникации" - ежегодный проект кафедры технологий коммуникации и связей с общественностью факультета журналистики. Это серия мастер-классов, где студенты и эксперты делятся полезными знаниями и кейсами сферы коммуникации со всеми желающими. Во время первого занятия зрители познакомятся с функциями, обязанностями и возможными местами работы специалиста по коммуникации, а Таисия Пастухова на личном примере расскажет о карьере в этой сфере. Участие бесплатное по предварительной регистрации", - рассказали на факультете журналистики.

На концепцию 14-го сезона организаторов вдохновили красочность и многогранность кубика Рубика. На занятиях студенты будут разбирать разные грани коммуникационной деятельности. Это поможет увидеть, как правильно и эффективно комбинировать различные инструменты профессиональной деятельности в области коммуникации. Занятия будут проходить раз в две недели. Зрители больше узнают о копирайтинге, SMM, рекламе, креативе, внутреннем и внешнем PR, ивентах, а также о том, как белорусские компании адаптировались под непростые современные условия.

В связи со сложной эпидситуацией новый сезон будет проходить в онлайн-формате в виде прямых эфиров. Позже записи будут доступны на официальном YouTube-канале кафедры. "Команде организаторов этого года, конечно, сложнее, чем их предшественникам, - прокомментировала куратор проекта, старший преподаватель кафедры технологий коммуникации и связей с общественностью Ликия Яницкая. - Но мы с большим энтузиазмом воспринимаем перевод проекта в формат онлайн-трансляций. "Академия коммуникации" создана, чтобы наши студенты научились организовывать мероприятия: от разработки креативной концепции до поиска партнеров и продвижения проекта по разным каналам. В этом году студенты-организаторы смогут приобрести еще и уникальный опыт в digital-коммуникации, на которой мы сделаем основной упор".

Больше информации о проекте можно найти в социальных сетях "Академии коммуникации" "ВКонтакте", Instagram и Facebook.-0-