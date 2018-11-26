Новый сезон проекта для пожилых "Планшет с нуля" стартовал в Минске

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. МТС продолжает уроки компьютерной грамотности для пенсионеров. В Минске прошли первые занятия нового сезона проекта "Планшет с нуля", сообщили БЕЛТА в пресс-службе оператора.

Благодаря инициативе компании пожилые люди бесплатно научатся пользоваться планшетами и мобильным интернетом. Программа рассчитана как на начинающих пользователей, так и имеющих небольшой опыт работы с гаджетами. Благодаря учебному курсу слушатели смогут самостоятельно пользоваться мобильными устройствами в повседневной жизни, научатся общению в социальных сетях, поиску информации и оплате коммунальных услуг. Освоить современные технологии пожилым людям помогают преподаватели-волонтеры.

"Исследования показывают, что люди старшего возраста все чаще хотят использовать возможности интернета и современные технологии, - отметили в пресс-службе. - Повышенный интерес в первую очередь вызывают социальные сети, мессенджеры и другие программы, с помощью которых можно созваниваться и обмениваться сообщениями с родными и друзьями".-0-