Новый сезон проекта по основам предпринимательства стартует в БГУ

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый сезон проекта StartUp Space BSU стартует в БГУ. Направлен он на поддержку предпринимательских и инновационных инициатив студентов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

На два месяца запланировано около 20 встреч и тренингов с успешными предпринимателями, экспертами. "Первое мероприятие StartUp Space BSU пройдет 29 сентября. Планируется участие около 200 студентов, магистрантов, аспирантов и сотрудников БГУ, других столичных вузов. Перед ними выступят выпускники образовательной программы StartUp Skills прошлого года, которые уже активно работают над собственными проектами. Кроме того, своим опытом поделится основатель сети кафе Garage Виталий Паречин", - рассказали в пресс-службе.

Присоединиться к проекту могут студенты, аспиранты, магистранты и молодые преподаватели БГУ и других вузов до 1 октября.

Инициатива StartUp Space BSU реализуется с 2020 года при поддержке Стартап-центра БГУ. Его цель - расширить деятельность Студенческого союза, направленную на развитие образования, науки, культуры, поддержку членов союза, взаимодействие между администрацией и студенчеством вуза. Руководит проектом третьекурсник Института бизнеса БГУ Егор Олиферко.-0-