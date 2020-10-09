9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый сезон проекта "Студент на неделю" стартует в БГУ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

В этом году прием заявок на участие объявили 18 факультетов и институтов. Цель акции - популяризация образовательной деятельности БГУ, его специальностей, содействие абитуриентам при выборе профессии.

Учащихся встретят с 2 по 6 ноября на следующих факультетах: биологическом, географии и геоинформатики, юридическом, историческом, механико-математическом, филологическом, физическом, химическом, экономическом, журналистики, международных отношений, прикладной математики и информатики, радиофизики и компьютерных технологий, социокультурных коммуникаций, философии и социальных наук, - а также в Институте теологии имени святых Мефодия и Кирилла, Институте бизнеса и Международном государственном экологическом институте имени А.Д.Сахарова.

Старшеклассники смогут почувствовать себя настоящими студентами. Они посетят учебные занятия различных курсов и специальностей, познакомятся с внеучебной деятельностью факультетов и студенческой жизнью.

Принять участие в проекте смогут все желающие из 10-х и 11-х классов школ, гимназий, лицеев, а также учреждений среднего специального образования, постоянно проживающие в Минске или имеющие возможность во время проекта приезжать на учебу в БГУ. Для этого надо написать мотивационное письмо и рассказать, "Почему я хочу стать студентом БГУ на неделю". Письма вместе с анкетой принимаются до 16 октября включительно. Заявку можно заполнить только на один факультет.

Организаторы проекта - Студенческий союз и управление воспитательной работы с молодежью БГУ.

Проект "Студент БГУ на неделю" проводится с октября 2016 года во время весенних и осенних каникул школьников. Стартовой площадкой стал факультет журналистики БГУ. За четыре года участие в акции приняли более 500 старшеклассников со всей страны, почти 50% из которых - ныне студенты ведущего вуза. Проект не имеет аналогов ни в одном белорусском университете по масштабу и количеству привлекаемых абитуриентов.-0-