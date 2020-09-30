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30 сентября 2020, 17:46

Новый симуляционный комплекс планируют построить в БГМУ к 2025 году

Сергей Рубникович. Фото из архива
Сергей Рубникович. Фото из архива

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый симуляционный комплекс планируют построить в Белорусском государственном медицинском университете к 2025 году, сообщил ректор БГМУ Сергей Рубникович на круглом столе "Повышение качества медицинского образования в Беларуси" в пресс-центре БЕЛТА.

"На базе БГМУ планируется строительство до 2025 года нового лабораторного симуляционного комплекса", - сказал Сергей Рубникович. Он уточнил, что речь идет о создании полноценного европейского центра, где можно будет обучать белорусских студентов и молодых специалистов узким наукоемким практическим направлениям, а также оказывать образовательные услуги на экспорт.

В БГМУ уже есть симуляционная лаборатория достаточно хорошего уровня, которая позволяет проводить занятия по разным направлениям - терапии, хирургии, акушерству и гинекологии, неотложным состояниям. "Я считаю, что это фундамент, основа для подготовки наших студентов. Но если мы хотим идти дальше и формировать высококвалифицированного узкого специалиста, необходимы высокопрофессиональное оборудование, определенные симуляционные аппараты, станки, классы, комнаты, которые бы максимально имитировали клинические состояния и заболевания", - отметил ректор, добавив, что такие центры есть за рубежом, в том числе России.

При этом образовательные курсы не обязательно должны длиться месяцы, они могут быть краткосрочными, заметил Сергей Рубникович. Например, ортопеду-травматологу на отработку какой-то манипуляции на коленном или плечевом суставе может потребоваться максимум пару дней. Хороший уровень практико-ориентированной подготовки студентов и молодых специалистов в конечном итоге повысит качество оказания высококвалифицированной помощи населению, отметил ректор.

Современный симуляционный центр появится и в Гродненском государственном медицинском университете. Как отметила ректор вуза Елена Кроткова, ведется реконструкция помещений, работы должны завершиться до конца декабря и в начале января планируется его открытие.

Елена Кроткова
Елена Кроткова

Продолжая тему практикоориентированности, ректор Гомельского государственного медицинского университета Игорь Стома отметил, что, с одной стороны, это предполагает создание лабораторий практического обучения, симуляционных центров, а с другой - максимальную интеграцию вузовской системы в клинический процесс. В связи с этим он считает важным максимальное участие студентов и профессорско-преподавательского состава в лечебном процессе.

Тем более, заметил Игорь Стома, в медвузах работают лучшие врачи, потенциал которых необходимо использовать в клинике. "В наших вузах есть опыт работы профессорско-консультативных центров. Запись к специалистам высших учебных заведений зачастую на несколько недель, а то и месяцев. Пациенты понимают, что профессор медицины - это человек, который сможет разрешить наиболее сложную ситуацию. С учетом такой востребованности наших специалистов их необходимо максимально интегрировать в клиническую систему", - сказал он.-0-

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