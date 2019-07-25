Новый закон о туризме должен защитить права потребителей туруслуг - Минспорт

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый закон "О туризме" должен защитить права потребителей туристических услуг, заявил сегодня журналистам заместитель министра спорта и туризма Михаил Портной в пресс-центре БЕЛТА.

"Мы предлагали еще в 2016 году защитить потребителя туристической услуги, тогда у нас не получилось, депутаты нас не поддержали. Но после серии банкротств, особенно крупного туроператора "Натали Турс", мы вынуждены в закон внести определенные вещи, которые будут способствовать защите прав потребителя туристической услуги", - отметил Михаил Портной.

Основное новшество проекта закона - введение институтов материальной ответственности туроператора. Институт страхования, банковские гарантии или фонд персональной ответственности - здесь выбор будет за туроператором.

Предлагается также закрепить в законе возможность заключения договора с турфирмой в электронном виде, а для гидов-переводчиков предусмотреть обязательную аттестацию на территории страны.

Сейчас идет общественное обсуждение законопроекта, которое продлится до 28 июля. Затем он будет внесен в правительство, Минспорт рассчитывает это сделать до 1 сентября.

Кроме того, в Беларуси будет подготовлена стратегия развития туризма до 2035 года. Сделать это планируется в сжатые сроки, поскольку надо определиться в том числе с финансированием. "Не вкладывая средства в развитие инфраструктуры туризма, в рекламную деятельность, двигаться вперед мы будем очень медленно", - считает Михаил Портной. Для разработки стратегии специалисты оценят конкурентов Беларуси в туротрасли - Россию, Украину, Польшу, Прибалтику. На основе этого будут сделаны предложения, над чем нужно поработать, куда вложить средства и сколько, чтобы наращивать поступления валюты в страну и создавать рабочие места.

По словам Михаила Портного, при подготовке обновленного закона "О туризме" и стратегии развития до 2035 года помощь окажет Всемирная туристская организация.-0-

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