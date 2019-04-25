25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новым Постоянным представителем ПРООН в Беларуси стала Александра Соловьева, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ПРООН в Беларуси.

В новой роли Александра Соловьева укрепит стратегическое взаимодействие ПРООН и Беларуси в условиях реформы системы развития ООН и будет способствовать достижению страной Целей устойчивого развития в рамках национальных стратегий и приоритетов.

У Александры Соловьевой большой опыт работы по направлению устойчивого и регионального развития. Ранее она возглавляла подразделение внешних связей и общественных коммуникаций Программы добровольцев ООН (ДООН), где отвечала за продвижение инновационных добровольческих решений для достижения Повестки-2030. Она также возглавляла пять глобальных программ ДООН и региональные офисы в Африке, Азиатско-Тихоокеанском регионе, странах Латинской Америки и Карибского бассейна.

ПРООН - один из значимых партнеров Беларуси в сфере реализации проектов международной технической помощи. Сегодня страновой портфель ПРООН в Беларуси насчитывает 13 проектов, отвечающих национальным приоритетам развития и глобальным целям, с общим бюджетом $40,2 млн.

В 2015 году государства - члены ООН приняли повестку дня в области устойчивого развития до 2030 года, которая включает в себя список из 17 Целей устойчивого развития (ЦУР). Они направлены на ликвидацию бедности и голода, борьбу с неравенством и несправедливостью, решение проблем, связанных с климатическими изменениями. Повестка-2030 - это комплексная стратегия повышения качества жизни людей, развития и потребления без ущерба для будущих поколений. Все 17 целей адаптируются и для Беларуси.-0-