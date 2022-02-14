Новым председателем БРКА стал Алексей Шваков

Во время заседания. Фото БРКА

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новым председателем Белорусской республиканской коллегии адвокатов стал Алексей Шваков, его заместителем избрана Елена Былина. Такие решения 14 февраля принял совет БРКА, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт БРКА.

Алексей Шваков во время заседания

Участие в заседании приняли министр юстиции Сергей Хоменко и заместитель министра Николай Старовойтов. Министр отметил большой вклад в развитие адвокатуры страны бывших руководителей БРКА. Он поздравил новых руководителей БРКА и пожелал, чтобы слово "адвокат" всегда звучало гордо. В свою очередь Николай Старовойтов пожелал новым руководителям БРКА держать высокую планку.

Бывший заместитель председателя БРКА Татьяна Матусевич, присутствовавшая на заседании, поблагодарила всех за работу и, вспомнив историю становления коллегии, пожелала сохранить все хорошее, что создавалось долгие годы.-0-

Фото БРКА