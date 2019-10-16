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16 октября 2019, 16:50

НПЦ в области лесного хозяйства может быть создан в Беларуси

Фото из архива
Фото из архива

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Научно-практический центр в области лесного хозяйства может быть создан в Беларуси, сообщил сегодня ректор Белорусского государственного технологического университета Игорь Войтов во время международной специализированной выставки-ярмарки "Мебель-2019", передает корреспондент БЕЛТА.

"Важнейшим элементом в создании любого производства, его успешной деятельности являются кадры. Мы многие годы готовим специалистов для лесной и деревообрабатывающей промышленности, внедряем новые технологии в различных сферах. В настоящее время обсуждаем с концерном "Беллесбумпром" и Министерством лесного хозяйства возможное создание научно-практического центра по лесопереработке, лесному хозяйству, что будет способствовать движению вперед как в вопросах разработки новых конструкций и технологий для мебели, так и в маркетинге, продажах", - сказал Игорь Войтов.

XXVI Международная специализированная выставка-ярмарка "Мебель" проходит в Минске 16-19 октября. По традиции центральным на ней является стенд предприятий концерна "Беллесбумпром". Большую экспозицию представила и Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности. Всего в выставке участвуют более 80 производителей и поставщиков мебели и комплектующих, оборудования и технологий из Беларуси, России, Германии, Австрии и Польши.

Ключевым событием деловой программы выставки стал "Мебельный форум", который собрал большое количество специалистов в сфере мебельного производства, дизайна и маркетинга.

На выставке подведут итоги двух республиканских конкурсов среди производителей мебели. Назовут лучшее мебельное предприятие года и лучшую мебель Беларуси 2019 года. Организаторами конкурсов выступают концерн "Беллесбумпром" и Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности.-0-

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