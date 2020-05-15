НЦЭУ оказал помощь больнице им.Савченко в борьбе с COVID-19

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный центр электронных услуг оказал спонсорскую помощь учреждению здравоохранения "4-я городская клиническая больница имени Н.Е.Савченко" в Минске, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь НЦЭУ Татьяна Ускова.

На расчетный счет больницы отправлены Br30 тыс. На спонсорскую помощь будут куплены комплектующие к системе подачи лечебных газов (кислорода).

"Поддержка медицинских учреждений, которые помогают выздороветь больным с COVID-19, - это не просто хороший тон. Это нормальная реакция на сложившуюся ситуацию, конечная цель которой - помощь тем, кто в ней нуждается", - уверен директор Национального центра электронных услуг Роман Градусов.

Во время пандемии медики оказались на переднем крае борьбы с коронавирусной инфекцией. "Их труд, высочайшая квалификация и беззаветное желание помочь пациентам восхищают. Поэтому спонсорская помощь, которую мы сегодня оказываем 4-й городской клинической больнице, - это поступок неравнодушных людей. Это наша маленькая лепта в марафон благотворительности, к которому подключились ведущие предприятия и организации страны", - отметил Роман Градусов.-0-