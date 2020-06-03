НЦПИ и Минобразования развивают сотрудничество в сфере подготовки кадров

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный центр правовой информации и Министерство образования развивают сотрудничество в сфере подготовки кадров по вопросам правовой информатизации и государственной системы правовой информации. Такая информация размещена на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Учреждения высшего и дополнительного образования взрослых будут корректировать отдельные учебные программы и планы, в том числе переподготовки и повышения квалификации руководящих работников, работников сферы образования и экономики, для включения отдельного тематического блока, формирующего компетенции в области использования государственных информационно-правовых ресурсов в профессиональной деятельности.

При разработке учреждениями образования заданий к олимпиадам, конкурсам, иным мероприятиям планируется включать задания по навыкам использования государственных информационно-правовых ресурсов. Например, задания по участию в публичном обсуждении проектов правовых актов на сайте "Правовой форум Беларуси".-0-