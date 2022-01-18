НЦЗПИ: граждане положительно оценивают необходимость обновления Конституции

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Граждане в целом положительно оценивают необходимость внесения изменений и дополнений в Конституцию, заявила журналистам заместитель директора - руководитель Института правовых исследований Национального центра законодательства и правовых исследований Елена Семашко во время заседания консультативного межконфессионального совета при Уполномоченном по делам религий и национальностей, передает корреспондент БЕЛТА

"Уже более 7 тыс. предложений и обращений граждан поступило в адрес Национального центра правовой информации. Все предложения касаются текста Конституции в целом. Граждан интересуют различные направления, которые могут быть изменены в результате внесения изменений и дополнений в Конституцию. Среди самых популярных - Всебелорусское народное собрание, как порядок формирования этого органа, так и полномочия, особенно в той части, где полномочия ВНС будут пересекаться с полномочиями законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти", - сказала Елена Семашко.

По ее словам, много предложений звучит относительно социального характера белорусского государства, традиционных устоев, семейных ценностей. "Граждане, в целом положительно оценивая необходимость внесения изменений и дополнений, предлагают какие-то другие варианты по сравнению с теми, что вынесены сейчас на всенародное обсуждение, особенно в той части, которая касается государственных органов и перераспределения властных полномочий. Например, в отношении типа республики однозначно звучит превалирующая точка зрения, что Беларусь должна оставаться президентской республикой. В отношении Всебелорусского народного собрания в основном тоже есть поддержка с учетом того, что это уже апробированный нашим государством механизм народовластия, который доказал свою востребованность и эффективность", - подчеркнула Елена Семашко.-0-