Нумизматическая конференция к 25-летию белорусского рубля откроется в Минске 14 октября

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. IX Международная нумизматическая конференция "Белорусскому рублю - 25" откроется в Минске 14 октября, сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Нацбанка.

В этом году конференция приурочена к 25-летию с момента законодательного закрепления белорусского рубля в качестве единого законного платежного средства Беларуси. Соответствующее решение было принято постановлением Верховного Совета Беларуси 19 октября 1994 года.

В конференции примут участие около 60 представителей крупных музеев, центральных банков, ведущие ученые-нумизматы, исследователи истории денежного обращения, банковского дела и современной монетной чеканки из семи стран - Литвы, Молдовы, Польши, России, Словакии, Украины и Беларуси. Мероприятия продлятся по 16 октября.

Международная нумизматическая конференция проводится Национальным банком при содействии Белорусского нумизматического общества раз в два года и является значимым событием в нумизматическом движении Центральной и Восточной Европы. Первая конференция состоялась в 2003 году.-0-