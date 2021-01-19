Нуждающимся планируют без очереди предлагать жилье в малых городах и селах

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нуждающимся в улучшении жилищных условий планируют без очереди предлагать жилье в малых городах и селах, сообщил министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович сегодня на пресс-презентации основных направлений программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы, передает корреспондент БЕЛТА. "Одним за направлений жилищной политики будет развитие городов-спутников и принцип обратной миграции населения в малые и средние города. Причина достаточно банальна - чем больше город, тем больше в нем очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий, в том числе многодетных семей. Планируется предлагать гражданам, которые недавно были приняты на учет нуждающихся и которым предстоит в областном центре стоять в очереди еще годы, улучшить свои жилищные условия без очереди в малых и сельских населенных пунктах, численность жителей которых не превышает 20 тыс.", - рассказал Руслан Пархамович. При этом их право на получение господдержки будет сохранено в обязательном порядке. "По нашему мнению, это остановит прирост нуждающихся в улучшении жилищных условий, находящихся на учете 10 и более лет", - добавил министр. /Будет дополнено/.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!