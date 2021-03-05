Нужно критически оценивать свои действия и уважать труд других - мнение

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нужно критически оценивать, то, что делаешь сам, и ценить то, что делают другие. Такое мнение выразил во время встречи с коллективом кондитерской фабрики "Витьба" начальник УСК по Витебской области Павел Игнатов, рассказывая об итогах VI Всебелорусского народного собрания. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете Беларуси

"Каждый человек выполняет свою работу. Не нужно агрессивно настраиваться на людей, учитывая лишь их место работы. Если что-то случается, граждане обращаются в различные ведомства и в последующем благодарят за труд и помощь. А если человека не коснулись проблемы или он не нуждается в определенной защите, зачастую он перестает ценить чей-то труд. И тогда для него становятся плохими, например, силовики и медики. Давайте уважать друг друга и ценить работу всех людей. Сегодня, как никогда, ценны и важны для всех труд и заслуга каждого во всех сферах жизнедеятельности", - отметил Павел Игнатов.-0-