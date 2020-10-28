Нужно популяризировать культуру инновационного предпринимательства среди студентов - мнение

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нужно популяризировать культуру инновационного предпринимательства, рассказывать молодежи, что бизнесом и наукой лучше начинать заниматься в университете. Такое мнение сегодня высказал руководитель медиацентра БНТУ Виталий Гмырак во время секции "Молодежное инновационное предпринимательство" на IX Форуме вузов инженерно-технологического профиля Союзного государства, передает корреспондент БЕЛТА.

"Нужно пропагандировать культуру инновационного предпринимательства, рассказывать молодежи, что бизнесом и наукой лучше начинать заниматься в университете", - сказал Виталий Гмырак.

Он напомнил, что с 1992 года в БНТУ работает технопарк "Политехник". "Технопарк делает все, чтобы тот научно-технический потенциал в виде 30 тыс. учащихся, 40 лабораторий БНТУ выливался в развитие высокотехнологичных креативных бизнесов. "Политехник" как раз и занимается тем, что выводит молодежные стартапы, научно-технические разработки ученых в действующие предприятия, которые работают потом при университете", - отметил руководитель.

По словам Виталия Гмырака, ежегодно здесь проводятся два конкурса проектов, в которых участвуют порядка 40 стартапов. "Идеи абсолютно разные. В прошлом году были представлены такие разработки, как система локального геопозиционирования, онлайн-центр для печати. При отборе стартапов главный критерий - бизнес-модель должна быть направлена на университет и его совершенствование. Это поможет апробировать идею и в дальнейшем масштабировать. Студент должен иметь личную мотивацию стать предпринимателем, взять ответственность за себя и свою жизнь", - подчеркнул он.

В технопарке молодым предпринимателям помогают разработать бизнес-план, предоставляют инжиниринговые и информационно-маркетинговые услуги, а также помощь в управлении интеллектуальной собственностью. Студентам помогают создать инфраструктуру, привлечь финансирование под идею для закупки оборудования, материалов, постановки продаж. Кроме того, для этих проектов есть льготы, как например отсутствие налогов на недвижимость и землю. Регулярно проводятся краш-тесты, бизнес-тренинги и мастер-классы от известных бизнесменов, инвесторов и профессионалов, организовываются менторские сессии, а также предоставляется коворкинг. Ученые могут подготовить работающий прототип на новейшем исследовательском оборудовании в современной инфраструктуре, создать бизнес-модель, получить помощь при поиске зарубежных партнеров для кооперации.

Виталий Гмырак добавил: форум вузов инженерно-технологического профиля СГ, который в эти дни проходит в БНТУ, очень ценен для предпринимателей. "Это возможность знакомства с людьми, кооперации с российскими партнерами. Форум уже дал много результатов. Так, в БНТУ открылась специальность "проектирование и эксплуатация атомных электростанций", - заключил он.

Традиционно форум собирает свыше 200 участников из более чем 100 вузов разных стран. Обсуждаются острые вопросы прошедшего года, определяется стратегия дальнейшего развития, участники делятся опытом. Организаторы мероприятия - Белорусский национальный технический университет и Нижегородский государственный технический университет им.Р.Е.Алексеева при поддержке Постоянного комитета Союзного государства, Министерства образования Беларуси, Минобрнауки России.-0-