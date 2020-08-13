Нужно созидать, а не разрушать - мнение

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нужно созидать, а не разрушать. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал председатель Республиканской коллегии студенческой молодежи Михаил Дегтяренко.

"Мне кажется, что нынешняя ситуация должна заставить людей думать о том, какую информацию они получают, из каких источников и насколько она объективна. Я искренне уверен в том, что путь насилия и ненависти - это не есть путь нашего народа. Люди не должны массово выходить на площади, перекрывать движение, мешать функционированию государственных органов и предприятий. Я считаю это неправильным", - сказал Михаил Дегтяренко.

По его словам, есть иные способы выразить свое мнение и позицию. "Если у людей есть конкретные претензии или предложения, их можно высказать только в конструктивном диалоге и быть услышанным. Наша любимая Беларусь - это наш дом, в котором мы выросли, живем, получаем образование, трудимся и воспитываем детей. У нас у всех есть возможность учиться и трудиться. Главное - хотеть это делать. Нужно созидать, а не разрушать. А еще очень важно тем, кто сегодня выходит на акции протеста, ответить себе лично искренне и честно: а что я сделал для развития своей страны, чтобы она стала еще лучше", - добавил председатель коллегии.-0-