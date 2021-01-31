Нужно учить ребенка сначала видеть себя, чтобы он смог видеть мир не чужими глазами - Король

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В умеренном соотношении рационального и эмоционального заключается секрет содержания качественного воспитания, в том числе патриотического, в любой стране. Уверенность в этом высказал ректор Белорусского государственного университета Андрей Король в эфире телеканала ОНТ, сообщает БЕЛТА.

Ученый отметил, что технологии массового манипулирования сознанием расписаны в учебниках по социальной психологии. Эта работа базируется на обращении к более древним слоям психики, нежели рациональное. "Чтобы уметь отличать этот наносное от основного, нужно, как говорил классик, учиться зрить в корень", - сказал Андрей Король.

При этом, в условиях пандемии человек находится в ситуации повышенной тревожности. "То есть это фактор, способствующий тому, чтобы быть легко внушаемым, легко манипулируемым. И ясно, что мы воспринимаем мир, информацию о нем через СМИ. Будучи лишенными привычных контактов, мы это делаем охотнее. А что такое истина? Это первые три строчки или пять строчек поисковых систем - что выдаст Google, Яндекс", - с сожалением отметил ректор БГУ.

Основа стереотипа, добавил он, - это соотношение фона и предмета. Один и тот же предмет в разных контекстах воспринимается, как другой. По мнению Андрея Короля, чтобы учиться соотносить фон с предметом, кроме всего прочего, надо сначала "научиться видеть себя". И начинать необходимо уже со школьников. "Через постановку своих целей, вопросов самому себе мы должны учить ребенка разного возраста, прежде всего, открывать себя. А уже затем - открывать окружающий мир. Если мы только лишь будем давать смотреть на мир чужими глазами, никогда не избавимся от волны стереотипизации мышления, которая, начиная с середины прошлого столетия упорно идет по планете", - отметил он.

В воспитательной работе, подчеркнул специалист, "важно не терять из виду соотношения критичности, рационального - самого молодого пласта психики - с более фундаментальными вещами, с эмоциально-ценностным восприятием окружающего мира". "Неслучайно в содержании образования весь опыт человечества делится на четыре части. Первая часть - опыт познавательной деятельности в форме знаний, вторая - опыт репродуктивной деятельности в форме умений и навыков. А вот два последующих опыта - творческой деятельности и эмоционально-ценностного отношения - их просто передать невозможно", - подчеркнул Андрей Король.-0-