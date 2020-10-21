Нынешним летом в детских лагерях оздоровились около 173 тыс. школьников

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В летних оздоровительных лагерях всех типов нынешним летом отдохнули около 173 тыс. школьников. Падение спроса на путевки было связано с объективными причинами - непростой эпидемической ситуацией. Об этом сообщил сегодня в пресс-центре БЕЛТА заместитель начальника отдела государственных закупок и методической работы Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Алексей Желенков.

Он отметил, что планы по детскому оздоровлению на каждое лето формируются в третьем квартале предыдущего года. На этот сезон план был 392 тыс. детей. И еще в феврале 2020 года эта потребность подтверждалась по заявкам из регионов. При этом акцент делался на социальной поддержке наиболее незащищенных категорий из малообеспеченных, многодетных семей, сирот, инвалидов, детей, состоящих на различных видах учета. Для них было предусмотрено удешевление стоимости путевок.

"Изначально планировалось, что будут работать около 6 тыс. лагерей. По факту функционировало 4 тыс. 63 лагеря, в них оздоровились 172 917 учащихся. В том числе в 468 круглосуточных лагерях - более 71,8 тыс., в 3595 лагерях с дневным пребыванием - 101,1 тыс. детей, - рассказал Алексей Желенков. - При этом более 9,1 тыс. детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также более 2,43 тыс. детей-инвалидов были обеспечены бесплатными или удешевленными путевками".

То есть падение спроса на путевки было вызвано объективными причинами, связанными с беспокойством родителей на фоне распространения в мире коронавирусной инфекции. Но в целом задача по обеспечению потребности в оздоровлении была выполнена: все желающие и нуждающиеся смогли воспользоваться правом на доступный летний отдых.

"Мы прогнозируем, что к лету следующего года санитарно-эпидемическая ситуация должна стабилизироваться. И порядка 391 тыс. детей будут оздоровлены летом 2021 года. А опыт, который накопили работники лагерей, организаторы кампании в условиях сложной эпидемической ситуации, будет полезен в будущем. Та дисциплина, к которой мы пришли, - большой задел для обеспечения детей качественным отдыхом и оздоровлением и безопасным пребыванием", - заключил Алексей Желенков.-0-

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Малахова: в оздоровительных лагерях летом не было осложнения эпидситуации В этом году основное требование для загородных лагерей - запрет выезда работников в течение всей смены. Кроме того, ежедневно оценивалось состояние каждого из них. Все это позволило не допустить осложнения эпидситуации в детских лагерях.

Емельянчик: оздоровительная кампания была организована под реальную потребность детей "Акцент был сделан на оздоровлении детей из многодетных, неблагополучных семей, опекунских семей, детей, находящихся на попечении государства", - рассказала Лариса Емельянчик.