"РитуалГранит": эксклюзивные памятники со скидкой до 40%

Самое выгодное время заказать памятник для усопшего близкого – с ноября по март. Пример тому – предложение от Студии гранита и мрамора "РитуалГранит". Только в январе закажите эксклюзивный памятник со скидкой до 40%! Выгода может составить до 1000 BYN!

Особенность эксклюзивных памятников от "РитуалГранит"

Эксклюзивный памятник – это гранитный монумент нестандартной формы, нередко дополненный вставками из контрастного оттенка натурального камня или ударопрочного стекла. Такой памятник выделяется на фоне черных прямоугольных памятников.

Студия гранита и мрамора "РитуалГранит" может выполнить памятник любой формы и размера. Это возможно благодаря собственному производству и сложному оборудованию. На камнеобрабатывающий завод гранит поступает в виде необработанных пластин и уже на месте обретает конкретные черты, выбранные заказчиком.

О чем может рассказать форма памятника?

● Книга или раскрытый свиток – мудрость усопшего, вечная память.

● Дерево – семейные узы, древо рода.

● Гитара или мяч – увлечения при жизни.

● Крест – вероисповедание покойного.

Ассортимент "РитуалГранит" – это более 20 оттенков натурального камня, каждый из которых имеет сертификат качества. Гранит поступает напрямую из месторождений Норвегии, Финляндии, Украины, Карелии, России. Уникальное предложение: если вы предпочтете породу камня, с которой компания не работает на постоянной основе, то его доставят специально для вашего заказа.

Для создания эксклюзивного памятника чаще всего выбирают один или несколько оттенков натурального гранита, чтобы получилась красивая и гармоничная композиция. Например, черно-зеленое сочетание популярно для оформления военного захоронения, белый цвет – для детского памятника, черно-красные оттенки – для женского монумента.

Студия гранита и мрамора “РитуалГранит” в своей работе стремится к тому, чтобы каждый клиент подобрал в компании именно тот вариант, который ему нужен. К числу наиболее востребованных моделей эксклюзивных памятников относят варианты с вставками из ударопрочного стекла. Для этих целей используется закаленный материал, который отличается повышенной прочностью и устойчивостью к климатическим изменениям.

Красиво выглядят памятники с портретами усопших, нанесенных на стекло триплекс. Технология предполагает, что между двумя прозрачными половинками наносится изображение, после чего изделие проходит обработку под высокими температурами. В итоге такой стеклянный медальон не выгорает на солнце и не трескается со временем.

Почему выгодно заказать эксклюзивный памятник в "РитуалГранит"?

Сотрудничество со Студией гранита и мрамора "РитуалГранит" – это не только гарантия высокого качества, но и самые выгодные условия. Клиент компании может рассчитывать на следующие бонусы:

● Консультация дизайнера + 3D-макет памятника БЕСПЛАТНО

● Такси в офис и обратно за счет компании

● Сопровождение от начала до конца сделки

● Хранение готового изделия на складе производства

● Выгодные скидки и акции каждый месяц

Закажите эксклюзивный памятник со скидкой до 40% на сайте, по телефону 7624 или в офисе по адресу:

● Минск, пр-т Партизанский, д.13, п 1Н

● Минск, ул.Кропоткина, д.84, п.119

● Минск, ул.Тимошенко, д.8, п.17Н

● Минск, ул. Московская, д 20, офис 16

Размещение рекламы на БЕЛТА