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О диетах с "двойным дном", или Что нужно знать о похудении

Общество 01.12.2018 | 13:40
Фото из архива
Фото из архива

Диеты могут избавить от лишнего веса, но могут и навредить здоровью. Об опасных последствиях некоторых из них газете 7 Дней рассказала заместитель генерального директора НПЦ по продовольствию Национальной академии наук кандидат технических наук Елена Моргунова.

– Начнем с Кремлевской диеты. Она повторяет один в один американскую "Условия эффективности питания, применяемые при разработке рациона военных и астронавтов США". Здесь главное – минимум углеводов. А вот жареное мясо, сырокопченую колбасу и яичницу с салом можно есть, как говорится, сколько влезет. Даже алкоголь не запрещен. Однако у многих поклонников Кремлевской вскоре начинали страдать почки и печень. И худели-то они, как оказалось, за счет уменьшения мышечной ткани. К тем, кто сходил с диетической "дистанции", вес возвращался, а мышцы быстро заменялись жиром.

К диетам с "двойным дном" относятся белковые. Остановимся на двух из них, наиболее популярных. Диета Аткинса делает ставку на белки и жиры, но запрещает алкоголь, сахар, мучное, крупы, картофель, бобовые, бананы, виноград и сливы. Остальное все можно. Однако у севших на нее со временем начинаются слабость и головокружение из-за нехватки глюкозы и выработки организмом вредных веществ. Кроме того, избыток белков вредит почкам, нарушает пищеварение, вызывает запоры.

Вторая диета – Дюкана, она основана исключительно на белковых продуктах. Состоит из 4 этапов. Первые два направлены на снижение веса, два вторых – на стабилизацию. У каждого этапа – свой список продуктов. Ее "преимущество" – ограниченное количество пищи. На первый взгляд, она не сказывается на пищеварении и нервной системе. Однако вскоре организм «подсевших» на нее перестает усваивать жирорастворимые витамины (А, Е и D), а потом и кальций. Как следствие, появляются кариес, ломкость костей, сухость кожи, морщины.

Нельзя отрицать, что логика в таких диетах присутствует. Однако белковое питание подходит тем, кто ведет активный образ жизни, занимается спортом, имеет свободный график работы – такой рацион предполагает регулярный прием пищи, с полным отказом от сладостей и мучного. Но "однобокое" питание иногда вызывает нарушение ферментативных функций организма, заболевания почек, сердечно-сосудистой системы, приводит к образованию тромбозов. Людям, относящимся к группам риска по данным медицинским противопоказаниям, белковые диеты просто опасны.

– Елена Михайловна, а может, ну их, эти диеты, лучше просто немного поголодать? Вот и святые отцы, которые, как известно, плохого не посоветуют, предлагают поститься…

– Голодание или разгрузочные дни – еще один способ похудения. Полный отказ от еды допустим только по медицинским заключениям при заболеваниях желудочно-кишечного тракта или в послеоперационный период. Кратковременное голодание (не более 2–4 дней) может некоторым образом встряхнуть организм. Оно будет способствовать обновлению клеток и укреплению иммунной системы. В этот период организм в качестве источника энергии использует уже накопленный жир, ускоряя обмен веществ, система пищеварения отдыхает, а фильтрующие органы – печень и почки – проводят активную работу по самоочистке организма и регенерации. Во время голодания необходимо пить достаточное количество воды хорошего качества. Но, если вы не уверены в состоянии здоровья своего организма, необходима консультация врача-диетолога.

Более длительное голодание – свыше недели – вызывает сильнейший стресс организма, который потом найдет возможность "отомстить" за лишения. В этот период вы недополучаете не только белки, жиры и углеводы, но и витамины и минералы, соответственно, может запуститься обратная реакция – организм начнет судорожно запасать жир – так, на всякий случай.

– Может, чтобы похудеть, стоит посидеть немного на соках или это тоже вредно?

– Безусловно, детокс-программы со свежевыжатыми соками и смузи, основной принцип которых – потребление овощей и фруктов в жидком виде, – наиболее эффективные способы очищения организма от токсинов. Однако рассматривать такие диеты необходимо только в качестве «разгрузочных» дней, помня о подводных камнях и противопоказаниях.

Фреш должен быть только свежевыжатым. Готовить его лучше самостоятельно и сразу же употребить. Причем наиболее полезными будут фреши с мякотью, богатые клетчаткой. Самыми полезными считаются зеленые фреши из шпината, сельдерея, грейпфрута, лайма. Добавив в этот зеленый коктейль ягоды (годятся и замороженные) и клетчатку, можно получить альтернативу ужину. Но стоит помнить, что фреши из сладких ягод и фруктов имеют высокое содержание природного сахара, и в случае похудения употреблять их лучше утром и днем.

Организм каждого человека уникален, существует и индивидуальная непереносимость тех или иных продуктов, поэтому к любой диете нужно подходить обдуманно.

– Что бы вы посоветовали сделать обязательным правилом питания каждого?

– Обязательно ешьте по утрам. Завтрак должен быть всегда, притом полноценный. В рацион питания включайте больше грубых волокон и клетчатки. Полезно утром выпить стакан питьевой воды (чтобы запустить метаболизм), а потом съесть приготовленную непосредственно к завтраку кашу из необработанных круп (гречневую, овсяную, перловую, гороховую, кукурузную). Главное, не приготовленную из пакетика! Советую также съесть за завтраком вареное куриное яйцо (источник белка), а также приготовить себе зеленый коктейль (фреш) или зеленый чай с лимоном.

Важно, чтобы ваши завтраки, обеды и ужины включали растительную и белковую пищу. Обычное питание с суточной калорийностью 2200 ккал для женщин и 2600 ккал для мужчин обеспечивает 60–70% незаменимых пищевых веществ. Согласно канонам физиологии питания 3-разовый прием пищи распределяется следующим образом. Завтрак обеспечивает 30% суточной плотности рациона, обед – 45%, ужин – 25%. Если прием пищи 4-разовый: завтрак – 25%; второй завтрак – 15%; обед – 35%; ужин – 15%.

Отдавайте предпочтение кисломолочным продуктам, творогу, сыру, рыбе и морепродуктам, индейке, курице, реже – красному мясу.

Пейте больше чистой воды, не в компотах и соках. Это полезно для организма. Откажитесь от чипсов, сосисок, кетчупов, майонезов, фастфуда.

Нужно помнить и о том, что человек должен получать эстетическое удовольствие от вида, натурального вкуса пищи. И, наконец, перестаньте фанатично подсчитывать калории. Важнее в правильном питании – это научиться слушать свой организм, прийти к так называемому интуитивному питанию. Следите за собственными ощущениями при тех или иных переменах в еде. Это сложный и длительный процесс, затрагивающий смену мышления, но он того стоит.-0-

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диета, здоровье
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