О наведении порядка и благоустройстве расскажут в пресс-центре БЕЛТА 11 марта

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция на тему "Наведение порядка и благоустройство территорий населенных пунктов. Ямочный ремонт улично-дорожной сети" пройдет в пресс-центре БЕЛТА 11 марта в 14.30.

В Беларуси установилась благоприятная погода для проведения работ по очистке и благоустройству территорий. Из-за частого перепада температуры более активно происходило повреждение асфальтобетонного покрытия дорог. О том, какие мероприятия уже проводятся по благоустройству населенных пунктов и что планируется сделать в ближайшее время, расскажут представители Минского городского и Минского областного исполнительных комитетов.

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