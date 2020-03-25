О переносе выставок "Белорусский дом", "Деревянное и каркасное домостроение" и "Баня. Сауна. СПА"

В связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой в стране и в мире, а также в связи с рекомендациями Министерства здравоохранения Республики Беларусь об ограничении проведения массовых мероприятий организаторами принято решение о переносе выставок "Белорусский дом", "Деревянное и каркасное домостроение", "Баня. Сауна. СПА", запланированных на 26-28 марта 2020 года.

Новые сроки проведения выставок - 14-16 мая 2020 года.

Место проведения - г.Минск, пр-т Победителей, 20/2 (Футбольный манеж).

Все подробности - на сайте http://belarusdom.by/.