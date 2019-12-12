О подготовке будущих медиков и коммуникации с пациентами - мнение интерна

Целеустремленность, хорошая учеба и желание помогать людям - важнейшие, но не единственные составляющие, благодаря которым из студента медицинского вуза вырастает высококлассный специалист, преданный своей профессии. Сегодня в этом списке и коммуникативность, и готовность осваивать новые технологии. О подготовке будущих медиков, новациях в образовании и работе с пациентами в интервью корреспонденту БЕЛТА рассказала Яна Енко, которая проходит интернатуру в Городской гинекологической больнице Минска.

- Яна, почему решили связать жизнь с медициной, в частности акушерством и гинекологией? Кто-то помог определиться с выбором или это было лично ваше желание?

- Выбор профессии не был спонтанным решением. С восьмого класса я целенаправленно готовилась к поступлению в медицинский университет, на этом пути у меня ни разу не возникло сомнений. Профессия моих родителей не связана с медициной, поэтому, скорее, это было моим личным выбором.

Белорусский государственный медицинский университет окончила в 2019 году. Субординатуру, которая позволяет приобрести практические навыки по профилю будущей специальности, проходила по акушерству и гинекологии. Перед шестым курсом решила, что именно это направление мне нравится, поэтому его и выбрала. Но чтобы стать специалистом и претендовать на самостоятельную трудовую деятельность, необходимо пройти интернатуру по определенной специализации, в моем случае это акушерство и гинекология. Субординаторы акушеры-гинекологи могут проходить интернатуру по другой специальности, но это, скорее, исключение. Чаще такое бывает у врачей общей практики, когда они выбирают более узкопрофильную интернатуру.

Для прохождения интернатуры я направлена в 6-ю городскую клиническую больницу, где, как предполагается, пройду большинство циклов. Здесь уже было несколько по акушерству, а сейчас углубляю знания по гинекологии в Городской гинекологической больнице. Весной несколько месяцев снова буду стажироваться в 6-й больнице.

Кроме того, в программе обязательно есть циклы по урологии, онкогинекологии, дерматовенерологии. Эти знания, несомненно, будут полезны во время работы в женской консультации, ведь ко мне будут приходить разные пациентки. У некоторых могут обнаружиться онкологические заболевания репродуктивной системы, и важно понимать тактику ведения таких пациентов.

- В своей профессиональной деятельности на кого-то равняетесь либо у вас есть собственная формула хорошего врача?

- В вузе нам преподают разные врачи, все профессионалы. И сейчас во время интернатуры работаю со многими специалистами, в каждом есть что-то особенное, уникальное, что хотелось бы позаимствовать. Например, один из врачей лучше из всех, кого я видела, общается с пациентами, находит общий язык с любым человеком. Другой доктор, возможно, не обладает такими коммуникативными навыками, но его руки просто восхищают. Поэтому образ хорошего врача для меня больше собирательный.

- Действительно, умение врача общаться и правильно доносить информацию сегодня особенно важны, ведь многие пациенты могут себе сами диагноз поставить с помощью интернета. Были ли в университете занятия, посвященные коммуникации?

- К разным пациентам нужны разные подходы. Так, в программе шестого курса есть цикл "Профессиональная коммуникация в медицине", где мы обсуждали вопросы, которые могут возникнуть при общении с пациентами. Занятия проходили на базе кафедры психиатрии и наркологии в РНПЦ психического здоровья. В принципе, программа построена так, что многие предметы проводятся на базе тех или иных клинических кафедр, расположенных в различных учреждениях здравоохранения.

Как мне кажется, полезно не просто разбирать определенные ситуации и модели поведения в теории, но и прорабатывать их на практике еще во время обучения. Более того, хорошо, если на этапе интернатуры опытный руководитель разъяснит ошибки, если вдруг окажешься в непростой ситуации.

- Как считаете, полученного в университете образования достаточно для самостоятельной практической деятельности? Чего, может быть, не хватает нашей системе образования?

- Пока мне сложно ответить на этот вопрос, поскольку я еще самостоятельно пациентов не принимаю, осмотры провожу только под руководством заведующего отделением. Вместе с тем хочу отметить очень большой шаг в плане развития медицинского образования. Так, несколько лет назад на базе нашего университета открылась лаборатория практического обучения. На манекенах мы отрабатывали некоторые практические навыки, что, несомненно, было очень полезным.

- Не так давно была новость, что в недалеком будущем выпускники медвузов будут владеть дополнительными навыками. Например, акушер-гинеколог сможет проводить УЗ-диагностику органов таза. Как оцениваете такие перспективы?

- Однозначно считаю, что это очень хорошая инициатива. Такие знания более чем нужны. Проработав некоторое время, многие врачи идут в Белорусскую медицинскую академию последипломного образования на курсы повышения квалификации, где их обучают современным методам УЗИ. Здорово, когда врач начинает не с нуля, а уже имеет какие-то знания.

Насколько мне известно, в некоторых зарубежных странах стараются обучать врачей так, чтобы они владели дополнительными практическими навыками. Для пациента это, кстати, гораздо удобнее, ведь ему не нужно тратить дополнительное время на посещение врача ультразвуковой диагностики.

- К вопросу о текучести кадров. Не раз слышала мнение, что удержать хорошего специалиста на рабочем месте можно не только зарплатой, но и реальными перспективами профессионального роста. Согласны ли вы с этим?

- Мне кажется, нет какого-то одного аспекта, который мог бы удержать человека на рабочем месте. Этот вопрос нужно решать в комплексе. О текучести кадров мне еще сложно судить, почему так происходит: самостоятельно я пока не работаю, а лишь наблюдаю со стороны. Но подозреваю, что есть несколько причин.

Например, работа врача связана с большим эмоциональным выгоранием, ведь приходится иметь дело с людьми и сложными клиническими случаями. На кону как минимум здоровье, а иногда и жизнь человека. Врачи берут на себя очень большую ответственность - с этим сопряжен весь их рабочий день. К тому же большинство работает больше, чем на одну ставку.

Для всех врачей важен профессиональный рост и возможность совершенствовать знания и навыки. К сожалению, не каждый доктор имеет возможность проходить стажировки в ведущих медицинских учреждениях страны, а также в зарубежных странах. Более того, не секрет, что многие недовольны оплатой труда. Возможно, повышение зарплат будет некоторым стимулом остаться на своем рабочем месте.

Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ,

БЕЛТА.-0-