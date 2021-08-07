О попытке раскачать рабочих и давлении на Президента. Как провалился очередной план Telegram-кураторов

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На телеканале СТВ вышла четвертая серия документального сериала "Беларусь против цветной революции" (документальный проект "2020"), в которой авторы продолжают рассказывать историю борьбы нашей страны за свою независимость. На этот раз рассказывается о том, как попытка раскачать рабочих и устроить экономический коллапс на белорусских предприятиях закончилась провалом, а "побег" Президента из страны оказался очередной фикцией, сообщает БЕЛТА.

Бой и столкновения после выборов 9 августа 2020 года через несколько дней закончились, и началось длительное противостояние. На улицы вышли толпы митингующих, а кураторы мятежа уже предвкушали победу. В противовес происходящему вечером 15 августа появилась информация о том, что в Минске пройдет митинг сторонников официальной власти. По словам политолога Алексея Дзерманта, люди, которые выступали за мир и спокойное государство, хотели собраться и ждали этого как глотка свежего воздуха. "Сторонников Президента была масса, но они опешили от происходящей агрессии, от того удара, который обрушился на наше общество", - отметил политолог.

Утром 16 августа возле Дома правительства собираются люди - съезжаются десятки тысяч белорусов со всех регионов страны с государственными флагами в руках. У них было самое главное желание - не бояться стоять под этими флагами, уверена общественный деятель Ольга Боярович. Была вероятность того, что митинг закончится столкновением с агрессивно настроенным меньшинством, но люди сделали для себя выбор. Когда к ним вышел Александр Лукашенко, стало понятно: без боя Беларусь не взять, Президент и его сторонники не уйдут. Это положило начало долгому противостоянию.

По примеру польской "Солидарности" оппозиционеры начали раскачивать рабочих. Люди труда подверглись массированной пропаганде: мятежникам нужно было остановить заводы.

"Необходимо было взять ситуацию под контроль и принять все управленческие решения, которые не позволили бы дестабилизировать работу реального сектора экономики, - отметил премьер-министр Роман Головченко. - Необходимо было донести до людей, что происходит, кто стоит за всеми этими процессами, как пытаются ими манипулировать и использовать. Фактически все министры и их заместители, руководители госкомитета находились в это горячее время на производстве, на предприятиях и в организациях".

Реальный сектор - основа белорусской экономики, и сохранить его стоило огромных трудов целого поколения. Нельзя было допустить дестабилизации, и Александр Лукашенко лично едет на Минский завод колесных тягачей, чтобы встретиться с рабочими лицом к лицу. Специально подготовленная группа должна была подбить остальных освистать Президента - того, кто много лет бился за существование этого завода и благополучие людей. Александр Лукашенко заявил, что не желает драки, коротко и по-мужски ответив: никогда вы от меня не дождетесь, чтобы я под давлением что-то сделал. В разговоре была поставлена точка, и уже через несколько дней стало понятно - забастовки буксуют.

На камеру перед проходными по-прежнему рисовались провокаторы, но рабочие не поддавались на пропаганду - Президент сбил эту волну в зародыше. "Люди убедились достаточно быстро, какие за этим стоят "вожди" и к чему это может привести, - говорит глава Администрации Президента Игорь Сергеенко. - А это может привести не только к потере управляемости, но и к потере завоеванных экономических благ - и для страны, и для отдельного коллектива, и для конкретного человека. Можно остаться без работы, закроются предприятия, не будет сбыта - коллапс и что дальше?".

Но в колоде у кураторов еще оставались карты: пункт за пунктом они идут по методичке Шарпа. 23 августа в центре самой чистой столицы в мире - пьяная толпа. Рупоры мятежа наперебой дают цифры - 200 тыс., 300 тыс., полмиллиона. Но на самом деле сейчас точно установлено: на этом марше было около 45 тыс. человек, даже для Минска это мизер. Но и этого количества достаточно, чтобы устроить крупную провокацию. Телеграммные кураторы гонят толпу ко Дворцу Независимости. Задача - убедить людей, что Александр Лукашенко срочно покинул Беларусь.

"Протестующие подходили и агитировали нас: опустите щиты, перейдите на сторону народа, якобы ваш Президент убежал из страны", - вспоминает события того дня милиционер третьей оперативной роты ОМОН ГУВД Минского горисполкома Алексей Ковалев.

История знает разные примеры поведения лидеров в экстремальных ситуациях, самый яркий из них - Виктор Янукович, который сначала получил от Запада гарантии неприкосновенности, но затем сбежал из своей страны, бросив ее на растерзание. И в тот день Telegram-каналы разрывались от сообщений: "Лукашенко в Турции", "Лукашенко в Эмиратах", "Лукашенко в России". Но около 17 часов над толпой пролетел вертолет Александра Лукашенко. "Президент принял немедленное решение показать раз и навсегда, что он здесь и никуда не убежит", - подчеркнула пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт.

Особенно важно это было для правоохранителей. "Мы знаем, в каких непростых условиях работали силовики в то время - без сна и отдыха, полностью отдавая себя, подвергаясь дикому прессингу, - отметила Наталья Эйсмонт. - Для них это был крайне важный момент: к ним вышел Главнокомандующий и показал, что не будет руководить из кабинета и даже из штаба. Если нужно, он станет с ними в один ряд и пойдет вместе с ними".

Стоит ли говорить, что после этого протестующие сразу стали уходить: они сами были в шоке и не ожидали такого поворота событий. Президент показал всему миру, что останется с Беларусью. Но на границах по-прежнему было неспокойно: все ждали, что власть в Минске пошатнется. Однако на военную агрессию не решились. Стратеги НАТО поняли, что с наскока захватить Беларусь не получится - это будет слишком дорого стоить.-0-

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