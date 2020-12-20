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20 декабря 2020, 14:03

О прогрессе Беларуси в достижении Целей устойчивого развития - комментарий

Елена Кухаревич. Фото из архива
Елена Кухаревич. Фото из архива

Повестка-2030, то есть общепланетарные цели, обозначенные ООН, достичь которые необходимо для устойчивого развития человечества, уже несколько лет реализуется в Беларуси в соответствии с национальным планом. Как в любом сложном управляемом процессе, нужно постоянно мониторить и оценивать результаты на всех этапах. В нашей стране эту задачу взял на себя Национальный статистический комитет. Первый заместитель председателя Белстата Елена Кухаревич в беседе с корреспондентом БЕЛТА рассказала об этой работе и сегодняшних успехах Беларуси в достижении Целей устойчивого развития.

Вместе с органами госуправления, ответственными за реализацию ЦУР, Белстат сформировал национальный перечень показателей целей. Они аккумулируются на специально созданной национальной платформе представления отчетности - своеобразном едином центре сбора, обобщения и распространения информации о ситуации по ЦУР в стране. На платформу уже загружены данные по 202 из 265 показателей.

Вообще, прогресс оценивается на основании разработанной Еврокомиссией совместно с ЮНИСЕФ методологии оценки - с использованием целевых значений показателей и данных за последний трехлетний период.

"Беларусь, как и все страны, принявшие на себя обязательство по выполнению Повестки-2030, использует эту методологию оценки и тем самым обеспечивает выполнение единых международных требований, - отметила Елена Кухаревич. - В соответствии с методологией, наибольшего прогресса наша страна достигла в ликвидации бедности (цель 1), обеспечении гендерного равенства (цель 5), переходе к недорогостоящим и чистым источникам энергии (ЦУР 7), развитии инноваций и инфраструктуры (ЦУР 9), развитии устойчивых городов и населенных пунктов (ЦУР 11), реализации ответственного потребления (ЦУР 12), сохранении экосистем суши (ЦУР 15) и развитии партнерства в интересах устойчивого развития (ЦУР 17)".

Эта информация подтверждается различными международными рейтингами.

Так, показатель малообеспеченности в Беларуси вдвое ниже среднего по странам СНГ и Восточной Европы. Доля населения, живущего за национальной чертой бедности, в 2017 году составляла 5,9%, в 2019-м постепенно снизилась до 5%.

В общем объеме расходов сектора госуправления траты на образование, здравоохранение, социальную защиту с 2015 года варьируются соответственно в пределах 13-13,6%, 10,9-12%, 32,5-36,5%. В благоустроенном жилье на начало 2019 года проживало 90,9% населения. Эти и другие данные можно найти в опубликованном на сайте Белстата буклете "Беларусь на пути достижения Целей устойчивого развития, 2020".

По индексу гендерного неравенства республика находится на 27-м месте из 162 стран (2018 год). Например, растет доля женщин на руководящих должностях и в парламенте. Но при этом сохраняется разница (около 27%) в заработной плате женщин и мужчин - над ее сокращением предстоит еще работать, подчеркнула Елена Кухаревич.

Есть и подтверждения приверженности Беларуси использованию возобновляемых источников энергии, что сегодня обозначается ООН как ключевой фактор выполнения Повестки-2030. По данным Международного энергетического агентства, если в мире производство электроэнергии за счет использования энергии солнца, ветра и воды в 2017 году увеличилось по сравнению с 2010 годом в 1,5 раза, то в Беларуси - в 13 раз. Это обеспечило высокие показатели в достижении ЦУР 7.

"Сегодня мы не представляем свою жизнь без различных гаджетов и мобильной связи - это не только дань моде, но и основное требование современного мира. В Беларуси по сравнению с 2015 годом на 50% выросло количество абонентов беспроводного широкополосного доступа в интернет, активно развиваются инновационные научно-технологические структуры - "Великий камень", Парк высоких технологий, НАН Беларуси. По количеству исследователей на миллион жителей республика занимает 2-е место среди стран СНГ, уступая лишь Российской Федерации", - отметила Елена Кухаревич.

Она также обратила внимание на улучшение инфраструктуры не только столицы и областных центров, но и небольших городов и поселков. Ежегодно растет плотность автомобильных дорог общего пользования: по сравнению с 2015 годом на 10,1% увеличился пассажирооборот и на 17,4% - грузооборот. При незначительном снижении уровня доступа населения страны к общественному транспорту по сравнению с 2016 годом (на 4,4 процентного пункта) он остается довольно высоким и составляет 84,2% (91,5% - городского, 63,9% - сельского).

Продолжается переход на новые технологии переработки отходов. Как следствие, ежегодно растет доля использования твердых коммунальных отходов в общем объеме их образования. В 5,7 раза к 2016 году увеличился сбор отходов электрического и электронного оборудования - с 4,5 тыс. т до 25,5 тыс. т. Принимаются меры для поэтапного снижения использования полимерной упаковки - ее замещают экологически безопасной.

Сегодня Беларусь занимает 49-е место из 180 стран в рейтинге по индексу экологической эффективности.

"Это высокие показатели, а самое важное, что они касаются каждого из нас и зависят в том числе от нашего участия в их реализации, - подчеркнула Елена Кухаревич. - Подтверждением высоких достижений Беларуси в реализации Повестки-2030 стало 18-е место из 166 стран по индексу достижения Целей устойчивого развития. В прошлом году наша страна занимала 23-ю позицию среди 156".

Екатерина КНЯЗЕВА,

БЕЛТА.-0-

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