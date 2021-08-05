О провокациях на выборах и молниеносной реакции Лукашенко. Эйсмонт и Кочанова вспоминают события 9 августа

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На телеканале СТВ вышла вторая серия документального сериала "Беларусь против цветной революции" (документальный проект "2020"). В фильме рассказали, как готовились и чем обернулись провокации в день выборов 9 августа 2020 года, сообщает БЕЛТА.

В фильме отметили, что в день президентских выборов 9 августа 2020 года силовики не готовились к противостоянию, задержаниям и разгонам. Правоохранители рассчитывали, что граждане будут благоразумными и не станут устраивать беспорядки.

"Не были экипированы до конца, потому что надежда была все-таки на то, что успокоятся", - сказал командир столичного ОМОНа Дмитрий Балаба.

На избирательные участки милиционеры приходили дежурить в белых рубашках, но в течение дня стало понятно, что, несмотря на торжественный день, настроение будет совсем не праздничным.

"Нам целый день просто пытались трепать нервы (оппозиционно настроенные граждане. - Прим. БЕЛТА)", - вспоминает член избирательной комиссии участка для голосования № 58 Минска Елена Ефимович.

Ее коллега, член Центральной районной комиссии Минска по выборам Президента Беларуси Наталья Воронова добавляет: "В подъездах председателей либо членов участковых комиссий на дверную ручку вешали траурные венки".

Провокации были не только в Минске, но и других регионах. "Было видно настроение отдельных граждан. Им без разницы. Как бы ни закончилась избирательная кампания, они были однозначно настроены на проведение массовых беспорядков", - обратил внимание заместитель начальника УВД Брестского облисполкома Александр Кисель.

Во второй половине дня на некоторых избирательных участках в столице начали образовываться очереди. Причем создавались они искусственно: отдельные граждане заходили в кабинки для голосования и нарочито тянули время. Позже было замечено: в августе резко выросло число желающих зарегистрироваться на территории именно участков. Похожая ситуация наблюдалась и в регионах. Что это, если не спланированная акция?

За развитием ситуации следил и Президент Беларуси Александр Лукашенко. Благодаря его вмешательству удалось избежать серьезных провокаций на избирательных участках в Минске.

"После семи часов вечера Наталье Ивановне Кочановой стали поступать звонки - преимущественно из Минска, из разных районов - с тревожными сигналами. Начали звучать голоса о том, что "мы не успеваем проголосовать" и "нам не дают проголосовать". То есть это была, как мы сейчас понимаем, подготовленная претензия, что "мы хотели проголосовать, но нам не дали", - рассказала пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт.

По ее словам, в 19.45 Наталье Кочановой позвонил Президент. Она рассказала главе государства о проблемных участках и претензиях граждан. "Реакция Президента была мгновенной, она была просто молниеносной. Он сказал: "Передай всем на местах: пока последний человек не проголосует, каждый из этих участков должен работать. Хоть до утра. Мы будем работать и дадим людям высказать свое мнение". А потом добавил: "Вот увидишь, в 20.15 у тебя возле участков никого не будет", - раскрыла детали разговора пресс-секретарь.

Произошло так, как и предполагал Александр Лукашенко: очереди на участках пропали. "Продлили работу избирательных участков. Стала звонить и спрашивать, куда все-таки подъехать, чтобы посмотреть реальную ситуацию, из-за чего образовались такие очереди, вы не поверите, мне заместитель председателя горисполкома говорил: и там уже нет очереди, и там уже нет очереди, и там уже нет очереди, - отметила председатель Совета Республики и уполномоченная главы государства по Минску Наталья Кочанова. - Как только объявили, что избирательные участки не закрываются в 20 часов там, где есть люди, чтобы разрешить людям проголосовать, они стали рассасываться в мгновение ока".

"Когда все поняли, что не будет момента, когда закроются участки и кто-то проголосовать не сможет, тогда и смысла стоять в очередях и их организовывать тоже не стало", - добавила бывший начальник главного идеологического управления Администрации Президента Ольга Шпилевская.-0-

Что на самом деле происходило вечером 9 августа 2020 года? Правоохранители и очевидцы - о дне выборов