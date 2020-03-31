О рекомендациях ВОЗ и поддержке экономики - Кочанова рассказала, как в Беларуси борются с коронавирусом

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все принимаемые в Беларуси меры по борьбе с коронавирусом согласовываются со Всемирной организацией здравоохранения. Об этом председатель Совета Республики Наталья Кочанова заявила в эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"В Беларуси меры принимаются адекватно складывающейся ситуации"

"Что касается тех мер, которые предприняты уже сегодня, то они принимаются адекватно той ситуации, которая складывается в нашей стране. Это прежде всего. Но я хочу твердо заверить, что все эти меры согласовываются со Всемирной организацией здравоохранения", - рассказала Наталья Кочанова.

Как сообщалось, глава государства попросил председателя Совета Республики связаться с ВОЗ и пригласить экспертов в Беларусь, чтобы они сами оценили работу белорусского здравоохранения в этом направлении. "Я уже связалась с представителем Всемирной организации здравоохранения в Минске, чтобы переговорить с представителем Европейского бюро. Он сказал, что в нашей стране выполняются все рекомендации Всемирной организации здравоохранения, - заявила спикер. - Мы будем рады, если к нам приедут и еще раз посмотрят на ту ситуацию, которая происходит в нашей стране по коронавирусу, чтобы наши люди еще раз услышали, правильно это или неправильно (принимаются меры. - Прим. БЕЛТА). Это волнует всех".

Наталья Кочанова отметила, что о распространении инфекции в Беларуси ходит самая разная информация, иногда правдивая, а порой и абсолютно лживая. По ее мнению, в обществе должны не распространять слухи, а, наоборот, консолидироваться и не мешать работать системе здравоохранения. "Мы должны предпринять все меры для того, чтобы баланс сохранялся: оказывая помощь по коронавирусу, не забывать, что есть люди, которые болеют другими болезнями", - сказала она.

Председатель Совета Республики добавила, что белорусским медикам сейчас и так приходится непросто, и паника лишь усугубляет ситуацию.

Кочанова об обстановке в Витебске: ситуация абсолютно управляемая, врачи понимают, что нужно делать Председатель Совета Республики Наталья Кочанова на днях по поручению Президента побывала в Витебской области, чтобы выяснить, какая ситуация складывается в регионе. В Витебск также выехал министр здравоохранения Владимир Караник.

"Вместе бороться с проблемой, а не идти на конфронтацию"

Во всех регионах Беларуси поддерживают пожилых людей, которые находятся в группе риска по заболеваемости коронавирусом. Социальные службы и волонтеры помогают им, в частности, с покупкой лекарств и доставкой продуктов на дом. "Активно подключились все: и депутатский корпус, и волонтеры, молодежь - это замечательно. Вот так надо работать, всем вместе, чтобы бороться с какой-то проблемой, которая возникает в нашем обществе, а не идти на конфронтацию", - убеждена Наталья Кочанова.

Вместе с тем она заметила, что не все люди обращаются за поддержкой, некоторые, возможно, стесняются. Но территориальные центры социального обслуживания готовы поддержать всех. "Ничего страшного, если позвонят и предложат свою помощь. Но здесь, опять же, надо быть внимательными и бдительными, потому что, к сожалению, недобропорядочные люди, которые умеют зарабатывать на чужом горе, тоже есть", - обратила внимание спикер.

"Экономика должна работать"

Открытая белорусская экономика сейчас находится под большим давлением из-за кризиса, который вызвало распространение коронавируса в мире. В правительстве прорабатывают шаги по поддержке предприятий и бизнеса. Вовлечен в эту работу и Совет Республики. "Когда я встречалась в Витебске с врачами, со специалистами, которые занимаются сегодня этой проблемой, они все в одночасье сказали, что экономика должна работать, предприятия должны работать. Это абсолютно правильно", - считает Наталья Кочанова. По мнению спикера, пандемия со временем пройдет, и важно понимать, что будет с экономикой дальше.

Рассматриваемые сегодня меры, по словам спикера, касаются налоговой и кредитной нагрузки. В частности, предлагалось наделить местные Советы депутатов правом регулировать ставки налогов на землю и недвижимость. Но председатель Совета Республики пояснила: такое право у них есть и сегодня. Однако, с другой стороны, эти денежные вопросы уже отражены в бюджете страны на текущий год. "Не знаю, насколько эта мера сработает, во всяком случае правительство предлагает ее", - добавила она.

Не менее важен вопрос продовольственной безопасности страны, подчеркнула Наталья Кочанова. Но здесь, по ее словам, никаких проблем быть не должно: в Беларуси производится достаточное количество продуктов питания, кроме того, есть стабилизационные запасы.

"Пока нет необходимости в экстренных мерах"

"Меры должны быть адекватны той ситуации, которая складывается в стране. Можно ведь было сегодня все закрыть, и дальше что? Как жить людям? Люди должны питаться, людям надо работать, люди должны учиться, - отметила председатель Совета Республики. - Если брать цифры, которые есть у нас, по заболеваемости коронавирусом и другими инфекционными болезнями, они сегодня позволяют нам работать, и работать нормально. Принимать экстренные меры, я думаю, пока нет необходимости".-0-