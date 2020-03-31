О рекомендациях ВОЗ и поддержке экономики - Кочанова рассказала, как в Беларуси борются с коронавирусом

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 31 марта 2020
Минск Сплошная облачность 0°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
22:07 Облздрав: у скончавшегося в Витебске актера было множество сопутствующих заболеваний Общество
22:04 Хоккеисты "Юности" в овертайме выиграли у "Шахтера" и повели в финальной серии чемпионата Беларуси со счетом 2:1 Спорт
22:03 Кочанова: у местных органов власти достаточно самостоятельности для эффективной работы Политика
21:59 Кочанова о президентских выборах: думаю, они пройдут организованно и слаженно Политика
21:55 В США от COVID-19 умерло больше людей, чем в Китае В мире
21:46 О рекомендациях ВОЗ и поддержке экономики - Кочанова рассказала, как в Беларуси борются с коронавирусом Общество
21:24 Трамп инициирует очередной пакет помощи экономике США на $2 трлн В мире
21:21 Ирак в апреле нарастит добычу нефти на 200 тыс. баррелей в сутки В мире
20:51 ЕС готов обсуждать любые системные усилия для помощи Беларуси в борьбе с коронавирусом Общество
20:16 В Пружанском районе погиб военнослужащий Происшествия
19:43 Заявки на поставку нефти на НПЗ Беларуси в апреле поданы на около 1 млн т Экономика
19:34 Минсвязи выпустит марки из серии "Миксомицеты" Общество
19:14 В Республике Корея на фоне эпидемии коронавируса учебный год начнется с онлайн-занятий В мире
19:04 В базу волонтеров Красного Креста в Могилевской области вошли почти 250 человек Регионы
18:38 Арина Соболенко вручила удостоверения мастера спорта Беларуси теннисистам-колясочникам Спорт
18:36 Предприятиям "Марко" и БМЗ возместят часть процентов за пользование кредитами Экономика
18:29 Великобритания и Швеция благодарят Беларусь за авиарейсы и помощь в доставке граждан на родину Общество
18:23 Кружковая работа в отделениях дневного пребывания приостанавливается Общество
18:14 Распространение вирусов зависит от поведения заболевшего и окружающих - брестский врач-инфекционист Регионы
17:59 Сельхозорганизации и фермерские хозяйства Беларуси планируют собрать более 1 млн т картофеля Экономика
17:48 "Беларусьфильм" предлагает пересмотреть онлайн классику отечественного кино Культура
17:46 БМЗ в 2019 году экспортировал металлопродукцию на $1,16 млрд Экономика
17:46 Более 31 тыс. тестов на коронавирус проведено в Беларуси Общество
17:42 В парламенте считают недопустимым распространение слухов о коронавирусе Политика
17:35 В трех столичных кинотеатрах приостановят показы Регионы
17:31 Исполком ФХБ предложил новый формат проведения чемпионата страны Спорт
17:30 ВВП Польши в этом году может упасть ниже нуля В мире
17:25 Компания Huawei опубликовала отчет за 2019 год Технологии
17:20 Пьяный ремонтник катался по Лиде на чужой машине Происшествия
17:19 Резиденты СЭЗ "Гродноинвест" в 2019 году привлекли $436 млн инвестиций Регионы
Все новости
Все новости
Общество
31 марта 2020, 21:46

О рекомендациях ВОЗ и поддержке экономики - Кочанова рассказала, как в Беларуси борются с коронавирусом

Наталья Кочанова. Фото из архива
Наталья Кочанова. Фото из архива
Новости темы "Распространение коронавируса"
В США от COVID-19 умерло больше людей, чем в Китае
В Республике Корея на фоне эпидемии коронавируса учебный год начнется с онлайн-занятий

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все принимаемые в Беларуси меры по борьбе с коронавирусом согласовываются со Всемирной организацией здравоохранения. Об этом председатель Совета Республики Наталья Кочанова заявила в эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"В Беларуси меры принимаются адекватно складывающейся ситуации"

"Что касается тех мер, которые предприняты уже сегодня, то они принимаются адекватно той ситуации, которая складывается в нашей стране. Это прежде всего. Но я хочу твердо заверить, что все эти меры согласовываются со Всемирной организацией здравоохранения", - рассказала Наталья Кочанова.

Как сообщалось, глава государства попросил председателя Совета Республики связаться с ВОЗ и пригласить экспертов в Беларусь, чтобы они сами оценили работу белорусского здравоохранения в этом направлении. "Я уже связалась с представителем Всемирной организации здравоохранения в Минске, чтобы переговорить с представителем Европейского бюро. Он сказал, что в нашей стране выполняются все рекомендации Всемирной организации здравоохранения, - заявила спикер. - Мы будем рады, если к нам приедут и еще раз посмотрят на ту ситуацию, которая происходит в нашей стране по коронавирусу, чтобы наши люди еще раз услышали, правильно это или неправильно (принимаются меры. - Прим. БЕЛТА). Это волнует всех".

Наталья Кочанова отметила, что о распространении инфекции в Беларуси ходит самая разная информация, иногда правдивая, а порой и абсолютно лживая. По ее мнению, в обществе должны не распространять слухи, а, наоборот, консолидироваться и не мешать работать системе здравоохранения. "Мы должны предпринять все меры для того, чтобы баланс сохранялся: оказывая помощь по коронавирусу, не забывать, что есть люди, которые болеют другими болезнями", - сказала она.

Председатель Совета Республики добавила, что белорусским медикам сейчас и так приходится непросто, и паника лишь усугубляет ситуацию.

Кочанова об обстановке в Витебске: ситуация абсолютно управляемая, врачи понимают, что нужно делатьКочанова об обстановке в Витебске: ситуация абсолютно управляемая, врачи понимают, что нужно делать
Председатель Совета Республики Наталья Кочанова на днях по поручению Президента побывала в Витебской области, чтобы выяснить, какая ситуация складывается в регионе. В Витебск также выехал министр здравоохранения Владимир Караник.

"Вместе бороться с проблемой, а не идти на конфронтацию"

Во всех регионах Беларуси поддерживают пожилых людей, которые находятся в группе риска по заболеваемости коронавирусом. Социальные службы и волонтеры помогают им, в частности, с покупкой лекарств и доставкой продуктов на дом. "Активно подключились все: и депутатский корпус, и волонтеры, молодежь - это замечательно. Вот так надо работать, всем вместе, чтобы бороться с какой-то проблемой, которая возникает в нашем обществе, а не идти на конфронтацию", - убеждена Наталья Кочанова.

Вместе с тем она заметила, что не все люди обращаются за поддержкой, некоторые, возможно, стесняются. Но территориальные центры социального обслуживания готовы поддержать всех. "Ничего страшного, если позвонят и предложат свою помощь. Но здесь, опять же, надо быть внимательными и бдительными, потому что, к сожалению, недобропорядочные люди, которые умеют зарабатывать на чужом горе, тоже есть", - обратила внимание спикер.

"Экономика должна работать"

Открытая белорусская экономика сейчас находится под большим давлением из-за кризиса, который вызвало распространение коронавируса в мире. В правительстве прорабатывают шаги по поддержке предприятий и бизнеса. Вовлечен в эту работу и Совет Республики. "Когда я встречалась в Витебске с врачами, со специалистами, которые занимаются сегодня этой проблемой, они все в одночасье сказали, что экономика должна работать, предприятия должны работать. Это абсолютно правильно", - считает Наталья Кочанова. По мнению спикера, пандемия со временем пройдет, и важно понимать, что будет с экономикой дальше.

Рассматриваемые сегодня меры, по словам спикера, касаются налоговой и кредитной нагрузки. В частности, предлагалось наделить местные Советы депутатов правом регулировать ставки налогов на землю и недвижимость. Но председатель Совета Республики пояснила: такое право у них есть и сегодня. Однако, с другой стороны, эти денежные вопросы уже отражены в бюджете страны на текущий год. "Не знаю, насколько эта мера сработает, во всяком случае правительство предлагает ее", - добавила она.

Не менее важен вопрос продовольственной безопасности страны, подчеркнула Наталья Кочанова. Но здесь, по ее словам, никаких проблем быть не должно: в Беларуси производится достаточное количество продуктов питания, кроме того, есть стабилизационные запасы.

"Пока нет необходимости в экстренных мерах"

"Меры должны быть адекватны той ситуации, которая складывается в стране. Можно ведь было сегодня все закрыть, и дальше что? Как жить людям? Люди должны питаться, людям надо работать, люди должны учиться, - отметила председатель Совета Республики. - Если брать цифры, которые есть у нас, по заболеваемости коронавирусом и другими инфекционными болезнями, они сегодня позволяют нам работать, и работать нормально. Принимать экстренные меры, я думаю, пока нет необходимости".-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Беларусь вирус здравоохранение Кочанова медицина
Новости рубрики Общество
Фото из архива Облздрав: у скончавшегося в Витебске актера было множество сопутствующих заболеваний
Дирк Шубель. Фото из архива ЕС готов обсуждать любые системные усилия для помощи Беларуси в борьбе с коронавирусом
Фото РУП "Белпочта" Минсвязи выпустит марки из серии "Миксомицеты"
Фото из архива Великобритания и Швеция благодарят Беларусь за авиарейсы и помощь в доставке граждан на родину
Мария Горбацевич Кружковая работа в отделениях дневного пребывания приостанавливается
Фото из архива Более 31 тыс. тестов на коронавирус проведено в Беларуси
Главное
Александр Лукашенко и Наталья Кочанова Лукашенко обсудил с Кочановой подготовку к выборам, ситуацию в экономике и тему коронавируса
Лукашенко призывает на фоне распространения вирусов поберечь пожилых людей
О рекомендациях ВОЗ и поддержке экономики - Кочанова рассказала, как в Беларуси борются с коронавирусом
"Рафаэль", искренне ваш! В столичном комплексе "Маяк Минска" - последние свободные квартиры
Топ-новости
Лукашенко о кризисе из-за коронавируса: надо работать и спасаться от этого кризиса, как только можно
Эйсмонт рассказала о причинах поручения Лукашенко пригласить в Беларусь специалистов ВОЗ
Кочанова о президентских выборах: думаю, они пройдут организованно и слаженно
Более 31 тыс. тестов на коронавирус проведено в Беларуси
Великобритания и Швеция благодарят Беларусь за авиарейсы и помощь в доставке граждан на родину
ЕС готов обсуждать любые системные усилия для помощи Беларуси в борьбе с коронавирусом
Электронное здравоохранение и умные города - какие проекты могут войти в новую инновационную программу
Почти 3 тыс. заявок пожилых белорусов на доставку продуктов и лекарств уже выполнено
Снижение аренды, "кассы взаимопомощи" - профсоюзы предлагают допмеры поддержки работников
Дипломаты актуализируют списки белорусов в Индии, Шри-Ланке, Непале, Бангладеш, на Мальдивах
На белорусские НПЗ в апреле поступит 1-2 млн т нефти - "Белнефтехим"
Распространение вирусов зависит от поведения заболевшего и окружающих - брестский врач-инфекционист
Порывистый ветер и до -9°С ожидается в Беларуси 1 апреля
Мораторий на увеличение базовой арендной величины и арендной платы предлагается ввести в Беларуси
В Минском метрополитене начали устанавливать бесконтактные дозаторы с антисептиком
С нами интереснее
погода погода
гороскоп гороскоп
курсы курсы
тв программа тв программа
Темы Все темы
Распространение коронавируса Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Беларусь помнит Спецрепортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.