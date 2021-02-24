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Общество
24 февраля 2021, 11:31

О самом надежном методе диагностики для мужчин рассказал уролог

Уже ни для кого не секрет, что уролог – главный специалист для мужского здоровья. Он диагностирует и лечит различные заболевания мочеполовой сферы, восстанавливает мужское здоровье, а также занимается лечением болезней мочевой системы у женщин. Специалисты медицинского центра "МедАвеню" не только стараются сделать ваш поход к врачу максимально комфортным, но и дают возможность пройти процедуру, которую мало где делают – гибкую цистоскопию.

– Состояние здоровья – то, что напрямую зависит от нас. Но, к сожалению, многие люди, часто мужчины, пренебрегают этим правилом, и докторам приходится заниматься лечением уже запущенных заболеваний: это, например частые уретриты и циститы, затрудненное мочеиспускание, недержание мочи, продолжительные боли и т. д., – уверяет врач-уролог Главинский Антон Сергеевич. – В таких случаях цистоскопия – cамый надежный диагностический метод исследования мочевого пузыря: внутрь, через мочеиспускательный канал вводится эндоскоп (специальная оптическая трубка). Существует два вида цистоскопии: жесткая и гибкая, в зависимости от эндоскопа. Конечно же, гибкая цистоскопия будет предпочтительнее, так как является не такой болезненной для пациента: маневренная тонкая трубка проходит через уретру, легко повторяя анатомическое строение, поэтому может проникать в труднодоступные зоны. С помощью гибкого цистоскопа можно более детально осмотреть мочевой пузырь, а передовая система хромоскопии NBI позволяет находить злокачественные образования с большей точностью.

Благодаря этой процедуре врач сможет провести не только осмотр внутренней полости мочевого пузыря и мочеиспускательного канала, поставить диагноз и назначить лечение, но и сделать ряд дополнительных исследований, таких как биопсия и уретроскопия. Также цистоскопия позволяет провести такие терапевтические процедуры, как введение медицинских растворов, удаление малых опухолей, полипов, прижигание язв и эрозий, дробление и выведение небольших камней и другие.

Противопоказания

Цистоскопия, как и другие процедуры, имеет несколько стандартных противопоказаний:

· острые инфекционные заболевания, сопровождающиеся температурой, лихорадкой;

· острые воспалительные процессы в зоне обследования (уретра, мочевой пузырь, простата);

· кровотечение из уретры неясного происхождения и др.

Как подготовиться к цистоскопии?

В первую очередь пациент должен сдать ряд анализов и при необходимости наркоза отказаться от пищи и приема жидкости за 10 – 12 часов до процедуры. По словам Главинского Антона Сергеевича, у женщин данное обследование чаще проводится под местной анестезией, без дополнительной подготовки, а вот у мужчин все обстоит немного сложнее – обычно процедуру делают под наркозом, так как обследование доставляет им гораздо более сильный физический и эмоциональный дискомфорт в силу физиологических особенностей.

В медицинском центре "МедАвеню" принимаются карты рассрочек: "Халва", "Карта покупок" и "КартаFUN", а также действуют скидки на широкий спектр процедур.

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