О счастье, детях, отношениях в семье: белорусы ответили на вопросы Белстата

Как белорусы воспитывают своих детей, обеспечивают их образование и развитие, кто больше удовлетворен жизнью и счастлив: мужчины или женщины. Ответы на эти вопросы - лишь малая часть разносторонней статистической информации, которую удалось собрать Белстату. Для этого в 2019 году был проведен шестой раунд многоиндикаторного кластерного обследования домашних хозяйств для оценки положения детей и женщин в Беларуси (МИКС 6). Эта работа была организована по проекту международной технической помощи при финансовой поддержке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), Европейского союза, Всемирного банка, правительства России и Управления ООН по наркотикам и преступности.

МИКС - одна из самых крупных международных программ по обследованию домашних хозяйств. Для Беларуси это исследование является единственным источником информации по таким показателям, как детский труд, воспитание детей, их развитие в раннем возрасте. Изучаются бытовые условия, отношение женщин и мужчин к домашнему насилию, сексуальное поведение молодых людей, удовлетворенность жизнью.

Большой срез данных на презентации итогов МИКС в Минске дала начальник Главного управления статистики уровня жизни населения и обследований домашних хозяйств Национального статистического комитета Инна Коношонок. По ее словам, в обследовании приняли участие почти 8,7 тыс. домашних хозяйств Беларуси, проживающих в регионах и столице. Особый акцент был сделан на семьях с детьми в возрасте до 5 лет, поскольку большой блок вопросов касался воспитания и обеспечения всем необходимым детей на ранних этапах жизни. В итоге собрана информация о 3,5 тыс. белорусов младше 5 лет и еще о более 2,8 тыс. детей 5-17 лет. В опросах участвовали в основном взрослые: женщины в возрасте 15-49 лет, мужчины - 15-59 лет.

Обследование МИКС проводится в Беларуси уже в третий раз (наша страна участвовала в раундах в 2005 и 2012 годах) - и заметны улучшения по многим показателям.

Счастье субъективно

Исследование помимо общих итогов дало объективные данные по 21 показателю достижения Целей устойчивого развития, в том числе в разрезе регионов. Качество жизни и условия проживания людей по многим параметрам дают повод для оптимизма. Доступ к базовым услугам - электричеству, питьевой воде, санитарно-гигиеническим условиям, системе социальной защиты, технологиям имеет почти все население Беларуси.

У респондентов интересовались, испытывали ли они в последнее время какие-то формы дискриминации в отношении себя. Подобный личный опыт имели только 4,8% женщин и 4% мужчин. Улучшается ситуация с вовлечением в социум людей, которые имеют функциональные ограничения (инвалидность).

За последние три года жертвами нападений и ограблений стали 2% женщин и 3% мужчин, четверть пострадавших подали заявление в милицию.

Исследовалось и такое явление, как боязнь стать жертвой преступления. По сути, речь идет о чувстве защищенности, которое присутствует у людей, например, когда они идут одни по улице в своем районе. Из опрошенных женщин 64,5% сказали, что чувствуют себя в безопасности, мужчин оказалось больше - 95,3%. При этом 11% женщин и 1% мужчин отметили, что не ходят одни в темное время суток.

В целом субъективная оценка удовлетворенности жизнью оказалась довольно высокой. По десятибалльной шкале женщины в возрасте 15-49 лет поставили в среднем 7,2 балла, мужчины - 6,8. Молодежь до 24 лет более позитивна: девушки удовлетворены жизнью на 7,5 балла, парни - чуть более 7 баллов. Уровень благосостояния почти не сказался на ответах респондентов, как и семейное положение. Зато с ростом уровня образования растет и ощущение счастья.

Счастливыми себя считают 90% женщин и 86% мужчин (среди молодежи - еще больше). Положительно оценили изменения в своей жизни за последний год 60% девушек и 55% парней. Оптимистично смотрят в будущее 88% молодых женщин и 79% молодых мужчин. И в целом две трети мужчин и 73% женщин полагают, что через год их жизнь станет лучше.

Мать и дитя

Здоровье матери и новорожденного в Беларуси находится под пристальным вниманием государства. В течение двух лет, предшествовавших проведению обследования, все опрошенные женщины как минимум 4 раза посещали гинеколога. Примечательно, что для наблюдения беременности мамы прибегают не только к бесплатным услугам: 30% женщин в дородовый период пользовались как бесплатными, так и платными услугами, а 3% - только платными. В большинстве таких случаев решение обратиться за помощью к платному специалисту поддерживалось мужьями или партнерами будущих мам.

Опрос показал, что в Беларуси роды проходят исключительно в присутствии квалифицированных медработников, большинство - в организациях здравоохранения. "Высокая доля таких родов является важным фактором для снижения угрозы здоровью матери и ребенка", - отметила Инна Коношонок.

Почти 60% матерей с новорожденными находятся под наблюдением квалифицированных медработников в учреждении в течение 3-6 дней после родов. И около 40% - 7 дней и более. После выписки новоиспеченных мам и их малышей посещают на дому. В целом каждый новорожденный в стране обеспечен послеродовым наблюдением со стороны медработников, заключила представитель Белстата.

Как известно, в Беларуси довольно напряженная ситуация с рождаемостью. По-прежнему большинство семей решается только на одного ребенка. При этом 36% опрошенных женщин фертильного возраста хотели бы родить (еще одного) ребенка, 50% - предпочли бы (больше) не иметь детей, 3% не могут забеременеть и 11% не определились со своими намерениями. Среди тех женщин, которые хотели бы родить ребенка, более половины планируют беременность в ближайшие пять лет. Среди замужних, у которых уже есть один ребенок, на второго в ближайшие пять лет готовы решиться 77%.

Больше настроены на материнство молодые белоруски до 24 лет, причем как состоящие в отношениях, так и одинокие. Тем не менее планирует рожать и каждая пятая женщина в возрасте 35-39 лет и 6% - в возрасте 40-49 лет.

Способности ребенка - забота родителей

В Беларуси доля малышей 2-4 лет, которые испытывают трудности как минимум в одной из сфер жизнедеятельности (зрение, слух, ходьба, мелкая моторика, общение, обучение, контроль поведения), составила менее 2%. Чаще всего встречаются трудности в общении и обучении. Что касается детей 5 лет и старше, то функциональные трудности как минимум в одной сфере испытывают уже 5%, чаще всего - в обучении, контроле поведения, способности заводить друзей и состоянии тревоги.

Период быстрого умственного развития ребенка, как известно, приходится на первые 3-4 года жизни, поэтому от программы дошкольного образования в этом возрасте и участия родителей зависит очень многое. В Беларуси девять из десяти малышей вовлечены в образовательные программы для раннего возраста. Многие родители также озабочены развитием детей дома: более 90% малышей заняты как минимум 4 видами деятельности, которые способствуют подготовке к школе. Родители читают вместе с ними книги, учат считать, вместе играют, рисуют и поют. Такая деятельность в основном ложится на плечи мам, папы занимаются с малышами в три раза меньше.

Результат таких комбинированных усилий - индекс детского развития в раннем возрасте (3-4 года), который в Беларуси составил 87%. Несмотря на очень хорошие показатели физического и познавательного развития, а также высокий уровень развития социально-эмоционального, навыки чтения и счета сильно отстают от нормы (в том числе международной). Менее 40% детей развиваются по этому показателю в соответствии с возрастом.

Кроме того, опрос показал, что маленькие дети (младше 5 лет) все еще бывают оставлены дома одни без должного присмотра. Хотя процент уменьшился за последние семь лет.

Кому школьная наука по зубам

Инна Коношонок рассказала, что уровень школьной подготовки детей 7-14 лет рассчитывался, как и прочие по этой теме, по международным стандартам. И хотя общий показатель грамотности составляет 100%, есть нюансы.

Впервые в Беларуси была рассчитана доля учащихся 2-3-х классов, которые достигли минимального уровня владения навыками чтения и математики. Показатели являются прямым индикатором результатов обучения: задания для детей основывались на общих навыках для этого уровня. Оказалось, что школьники в этом возрасте лучше справляются с чтением, чем с математикой. Правильно прочесть 90% слов рассказа и ответить на вопросы (три - на буквальное понимание рассказа и два - на логическое) смогли 81%. Девочки продемонстрировали большие успехи (85% против 77% у мальчиков). А вот счет без проблем дается только 66% ребят. Как итог, не всем удается догнать сверстников до окончания младшей школы и позже: в возрасте 10-14 лет еще 13% детей не развивают основополагающие навыки чтения и 15% не справляются со счетом.

Есть и еще один, пусть небольшой, но разрыв в уровне развития младших школьников: в городах и в семьях с более высоким доходом дети более развиты.

"Еще одна новая тема в МИКС - участие родителей в образовательном процессе своих детей. С учителями успеваемость своих чад обсуждают 90%, в среднем 68% мам и пап помогают школьникам делать домашние задания. Эта помощь варьируется от 93% в отношении детей в возрасте с 6 лет до 23% - с 14 лет", - привела цифры Инна Коношонок.

Занятный факт: по международным критериям должен учитываться такой показатель, как наличие дома у детей 7-14 лет трех или более книг для чтения. Разумеется, этот показатель приближается к 100%, только 3 книги - явно маловато.

Детский труд

Эксплуатация детского труда в мире должна быть исключена. Вместе с тем кое-что дети делать должны - в целях воспитания и развития. Есть определенный порог для трудовой деятельности и работы по дому для разных возрастных категорий. Под трудовой деятельностью понимают оплачиваемую или неоплачиваемую работу в семейном бизнесе, работу на земельном участке, уход за сельскохозяйственными животными, изготовление или продажу товаров и продуктов собственного производства. Работа по дому включает готовку, мытье посуды, уборку, стирку, поход в магазин, присмотр за младшими детьми или престарелыми, больными, сбор дров и подобное.

Так вот, младшие дети до 11 лет могут привлекаться к трудовой деятельности меньше чем на час в неделю и не более 21 часа посвящать домашним хлопотам. Для ребят 12-14 лет пороговые значения 14 часов и 21 час в неделю соответственно, для подростков 15-17 лет - 43 часа трудовой деятельности.

Обследование показало, что в Беларуси не более 4% детей в целом вовлечены в различные формы детского труда, правда, в сельской местности этот процент больше. Подростки в возрасте 12-17 лет (по международным критериям) не вовлечены в детский труд вовсе.

Бить или не бить

Впервые в рамках обследования был включен блок об отношении к домашнему насилию. Комплекс наводящих вопросов позволил выявить некоторые несоответствия в мыслях и действиях белорусов. С одной стороны, лишь 9% матерей считает, что для должного воспитания детей должно применяться физическое наказание. При этом реально этот метод используется в отношении четверти детей. Младших детей в основном наказывают физически, в то время как на подростков родители предпочитают давить психологически. В целом насильственные методы дисциплинирования (как физическое наказание, так и психологическое давление) испытывают на себе 57% детей до 14 лет по всей Беларуси. Еще 40% воспитываются ненасильственными методами.

Что касается отношений между полами, то основная часть населения отрицательно высказалась по поводу домашнего насилия. Менее 4% опрошенных считают, что муж или партнер вправе ударить супругу или партнершу хотя бы в одной из следующих ситуаций: если она выходит из дома, не сказав ему об этом; если не заботится о детях (наибольший процент); если возражает мужу, отказывает в половой близости; если пригорает еда на плите.

Пить или не пить

Дополнительно в обследование был включен блок для изучения того, как много алкоголя потребляет население Беларуси. Один из главных выводов - белорусы стали пить меньше. Алкоголь в течение последнего месяца перед опросом потребляли менее половины женщин и 2/3 мужчин. В возрасте до 15 лет спиртные напитки попробовали 3% опрошенных женщин и 7% мужчин.

Все показатели ниже соответствующих в 2012 году. Тогда, например, 61% женщин и 74% мужчин признались, что в течение последнего месяца пили спиртное.

Важно и то, что МИКС подтвердил итоги предыдущего исследования Белстата по новой методике: тогда удалось посчитать, сколько белорусы потребляют незарегистрированного алкоголя. Новая информация за 2019 год позволит представить точный показатель во Всемирную организацию здравоохранения.

Екатерина КНЯЗЕВА,

БЕЛТА.-0-