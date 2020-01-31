О счастье, детях, отношениях в семье: белорусы ответили на вопросы Белстата

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 31 января 2020
Минск Сплошная облачность +1°C
Версия для слабовидящих
Новости
17:16 В Италии введено чрезвычайное положение из-за коронавируса В мире
17:07 Работникам сельхозпредприятия в Браславском районе недоплатили более Br180 тыс. зарплаты Регионы
17:06 В Брестской области выбросы в атмосферу за год снизились почти на 600 т Регионы
17:02 Правительство утвердило план подготовки законопроектов в 2020 году Общество
16:57 Минчанин нелегально торговал стеклоомывающей жидкостью возле МКАД Происшествия
16:56 Эффектно, технично и невероятно красиво - Белгосцирк представил новое водное шоу Культура
16:54 Пинчанина оштрафовали на Br1785 за торговлю насваем Происшествия
16:50 Новый корабль и центр для велотуристов: стало известно о новинках сезона на Августовском канале Регионы
16:50 В ЕЭК назначен новый министр Экономика
16:49 Кочанова о Могилеве: сделаны заметные шаги в развитии города Регионы
16:38 Митинг-реквием в честь 110-летия дважды Героя Советского Союза Ази Асланова прошел в Вилейке Регионы
16:38 В Боливии в ДТП погибли 14 человек В мире
16:37 Следователи проводят проверку по факту смерти четырехлетнего ребенка в Барановичах Происшествия
16:37 Кочанова: взаимодействие депутатского корпуса с местными органами власти должно быть эффективным Общество
16:35 Карпенко: мы возлагаем на молодежь большие надежды Общество
16:30 За три года Мозырский НПЗ инвестировал в развитие производства более Br1,6 млрд Регионы
16:18 О счастье, детях, отношениях в семье: белорусы ответили на вопросы Белстата Общество
16:08 В Петербурге при демонтаже обрушилась кровля спортивно-концертного комплекса В мире
16:01 Число заказов предприятий Госкомвоенпрома в Оршанском районе превосходит их мощности - Головченко Общество
16:00 Правительства Беларуси и РФ в ближайшее время обсудят в Москве все нерешенные вопросы, в том числе в энергетике Экономика
15:55 В Китае разработали экспресс-тест для выявления коронавируса В мире
15:53 В Беларуси создана система противодействия атакам беспилотников - Головченко Общество
15:50 Доминик Тим обыграл Александра Зверева и впервые пробился в финал Australian Open Спорт
15:48 Новое правительство РФ настроено на активную работу с белорусскими коллегами - Мишустин Политика
15:47 В России выявлены первые двое зараженных коронавирусом нового типа В мире
15:40 Летные испытания ракеты белорусского ЗРК "Бук-МБ3К" пройдут в ближайшее время Общество
15:35 Быть первым - большая ответственность: Турчин поздравил Несвижский район с 80-летием Регионы
15:32 Пять новых компьютерных томографов поступят в медучреждения Гродненской области в 2020 году Регионы
15:32 Мамин предложил до конца 2021 года полностью перейти на электронные госзакупки в странах ЕАЭС Экономика
15:22 Два несчастных случая при работе со станками произошли в Минской области Происшествия
Все новости
Все новости
Общество
31 января 2020, 16:18

О счастье, детях, отношениях в семье: белорусы ответили на вопросы Белстата

Фото из архива
Фото из архива

Как белорусы воспитывают своих детей, обеспечивают их образование и развитие, кто больше удовлетворен жизнью и счастлив: мужчины или женщины. Ответы на эти вопросы - лишь малая часть разносторонней статистической информации, которую удалось собрать Белстату. Для этого в 2019 году был проведен шестой раунд многоиндикаторного кластерного обследования домашних хозяйств для оценки положения детей и женщин в Беларуси (МИКС 6). Эта работа была организована по проекту международной технической помощи при финансовой поддержке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), Европейского союза, Всемирного банка, правительства России и Управления ООН по наркотикам и преступности.

МИКС - одна из самых крупных международных программ по обследованию домашних хозяйств. Для Беларуси это исследование является единственным источником информации по таким показателям, как детский труд, воспитание детей, их развитие в раннем возрасте. Изучаются бытовые условия, отношение женщин и мужчин к домашнему насилию, сексуальное поведение молодых людей, удовлетворенность жизнью.

Большой срез данных на презентации итогов МИКС в Минске дала начальник Главного управления статистики уровня жизни населения и обследований домашних хозяйств Национального статистического комитета Инна Коношонок. По ее словам, в обследовании приняли участие почти 8,7 тыс. домашних хозяйств Беларуси, проживающих в регионах и столице. Особый акцент был сделан на семьях с детьми в возрасте до 5 лет, поскольку большой блок вопросов касался воспитания и обеспечения всем необходимым детей на ранних этапах жизни. В итоге собрана информация о 3,5 тыс. белорусов младше 5 лет и еще о более 2,8 тыс. детей 5-17 лет. В опросах участвовали в основном взрослые: женщины в возрасте 15-49 лет, мужчины - 15-59 лет.

Обследование МИКС проводится в Беларуси уже в третий раз (наша страна участвовала в раундах в 2005 и 2012 годах) - и заметны улучшения по многим показателям.

Счастье субъективно

Исследование помимо общих итогов дало объективные данные по 21 показателю достижения Целей устойчивого развития, в том числе в разрезе регионов. Качество жизни и условия проживания людей по многим параметрам дают повод для оптимизма. Доступ к базовым услугам - электричеству, питьевой воде, санитарно-гигиеническим условиям, системе социальной защиты, технологиям имеет почти все население Беларуси.

У респондентов интересовались, испытывали ли они в последнее время какие-то формы дискриминации в отношении себя. Подобный личный опыт имели только 4,8% женщин и 4% мужчин. Улучшается ситуация с вовлечением в социум людей, которые имеют функциональные ограничения (инвалидность).

За последние три года жертвами нападений и ограблений стали 2% женщин и 3% мужчин, четверть пострадавших подали заявление в милицию.

Исследовалось и такое явление, как боязнь стать жертвой преступления. По сути, речь идет о чувстве защищенности, которое присутствует у людей, например, когда они идут одни по улице в своем районе. Из опрошенных женщин 64,5% сказали, что чувствуют себя в безопасности, мужчин оказалось больше - 95,3%. При этом 11% женщин и 1% мужчин отметили, что не ходят одни в темное время суток.

В целом субъективная оценка удовлетворенности жизнью оказалась довольно высокой. По десятибалльной шкале женщины в возрасте 15-49 лет поставили в среднем 7,2 балла, мужчины - 6,8. Молодежь до 24 лет более позитивна: девушки удовлетворены жизнью на 7,5 балла, парни - чуть более 7 баллов. Уровень благосостояния почти не сказался на ответах респондентов, как и семейное положение. Зато с ростом уровня образования растет и ощущение счастья.

Счастливыми себя считают 90% женщин и 86% мужчин (среди молодежи - еще больше). Положительно оценили изменения в своей жизни за последний год 60% девушек и 55% парней. Оптимистично смотрят в будущее 88% молодых женщин и 79% молодых мужчин. И в целом две трети мужчин и 73% женщин полагают, что через год их жизнь станет лучше.

Мать и дитя

Здоровье матери и новорожденного в Беларуси находится под пристальным вниманием государства. В течение двух лет, предшествовавших проведению обследования, все опрошенные женщины как минимум 4 раза посещали гинеколога. Примечательно, что для наблюдения беременности мамы прибегают не только к бесплатным услугам: 30% женщин в дородовый период пользовались как бесплатными, так и платными услугами, а 3% - только платными. В большинстве таких случаев решение обратиться за помощью к платному специалисту поддерживалось мужьями или партнерами будущих мам.

Опрос показал, что в Беларуси роды проходят исключительно в присутствии квалифицированных медработников, большинство - в организациях здравоохранения. "Высокая доля таких родов является важным фактором для снижения угрозы здоровью матери и ребенка", - отметила Инна Коношонок.

Почти 60% матерей с новорожденными находятся под наблюдением квалифицированных медработников в учреждении в течение 3-6 дней после родов. И около 40% - 7 дней и более. После выписки новоиспеченных мам и их малышей посещают на дому. В целом каждый новорожденный в стране обеспечен послеродовым наблюдением со стороны медработников, заключила представитель Белстата.

Как известно, в Беларуси довольно напряженная ситуация с рождаемостью. По-прежнему большинство семей решается только на одного ребенка. При этом 36% опрошенных женщин фертильного возраста хотели бы родить (еще одного) ребенка, 50% - предпочли бы (больше) не иметь детей, 3% не могут забеременеть и 11% не определились со своими намерениями. Среди тех женщин, которые хотели бы родить ребенка, более половины планируют беременность в ближайшие пять лет. Среди замужних, у которых уже есть один ребенок, на второго в ближайшие пять лет готовы решиться 77%.

Больше настроены на материнство молодые белоруски до 24 лет, причем как состоящие в отношениях, так и одинокие. Тем не менее планирует рожать и каждая пятая женщина в возрасте 35-39 лет и 6% - в возрасте 40-49 лет.

Способности ребенка - забота родителей

В Беларуси доля малышей 2-4 лет, которые испытывают трудности как минимум в одной из сфер жизнедеятельности (зрение, слух, ходьба, мелкая моторика, общение, обучение, контроль поведения), составила менее 2%. Чаще всего встречаются трудности в общении и обучении. Что касается детей 5 лет и старше, то функциональные трудности как минимум в одной сфере испытывают уже 5%, чаще всего - в обучении, контроле поведения, способности заводить друзей и состоянии тревоги.

Период быстрого умственного развития ребенка, как известно, приходится на первые 3-4 года жизни, поэтому от программы дошкольного образования в этом возрасте и участия родителей зависит очень многое. В Беларуси девять из десяти малышей вовлечены в образовательные программы для раннего возраста. Многие родители также озабочены развитием детей дома: более 90% малышей заняты как минимум 4 видами деятельности, которые способствуют подготовке к школе. Родители читают вместе с ними книги, учат считать, вместе играют, рисуют и поют. Такая деятельность в основном ложится на плечи мам, папы занимаются с малышами в три раза меньше.

Результат таких комбинированных усилий - индекс детского развития в раннем возрасте (3-4 года), который в Беларуси составил 87%. Несмотря на очень хорошие показатели физического и познавательного развития, а также высокий уровень развития социально-эмоционального, навыки чтения и счета сильно отстают от нормы (в том числе международной). Менее 40% детей развиваются по этому показателю в соответствии с возрастом.

Кроме того, опрос показал, что маленькие дети (младше 5 лет) все еще бывают оставлены дома одни без должного присмотра. Хотя процент уменьшился за последние семь лет.

Кому школьная наука по зубам

Инна Коношонок рассказала, что уровень школьной подготовки детей 7-14 лет рассчитывался, как и прочие по этой теме, по международным стандартам. И хотя общий показатель грамотности составляет 100%, есть нюансы.

Впервые в Беларуси была рассчитана доля учащихся 2-3-х классов, которые достигли минимального уровня владения навыками чтения и математики. Показатели являются прямым индикатором результатов обучения: задания для детей основывались на общих навыках для этого уровня. Оказалось, что школьники в этом возрасте лучше справляются с чтением, чем с математикой. Правильно прочесть 90% слов рассказа и ответить на вопросы (три - на буквальное понимание рассказа и два - на логическое) смогли 81%. Девочки продемонстрировали большие успехи (85% против 77% у мальчиков). А вот счет без проблем дается только 66% ребят. Как итог, не всем удается догнать сверстников до окончания младшей школы и позже: в возрасте 10-14 лет еще 13% детей не развивают основополагающие навыки чтения и 15% не справляются со счетом.

Есть и еще один, пусть небольшой, но разрыв в уровне развития младших школьников: в городах и в семьях с более высоким доходом дети более развиты.

"Еще одна новая тема в МИКС - участие родителей в образовательном процессе своих детей. С учителями успеваемость своих чад обсуждают 90%, в среднем 68% мам и пап помогают школьникам делать домашние задания. Эта помощь варьируется от 93% в отношении детей в возрасте с 6 лет до 23% - с 14 лет", - привела цифры Инна Коношонок.

Занятный факт: по международным критериям должен учитываться такой показатель, как наличие дома у детей 7-14 лет трех или более книг для чтения. Разумеется, этот показатель приближается к 100%, только 3 книги - явно маловато.

Детский труд

Эксплуатация детского труда в мире должна быть исключена. Вместе с тем кое-что дети делать должны - в целях воспитания и развития. Есть определенный порог для трудовой деятельности и работы по дому для разных возрастных категорий. Под трудовой деятельностью понимают оплачиваемую или неоплачиваемую работу в семейном бизнесе, работу на земельном участке, уход за сельскохозяйственными животными, изготовление или продажу товаров и продуктов собственного производства. Работа по дому включает готовку, мытье посуды, уборку, стирку, поход в магазин, присмотр за младшими детьми или престарелыми, больными, сбор дров и подобное.

Так вот, младшие дети до 11 лет могут привлекаться к трудовой деятельности меньше чем на час в неделю и не более 21 часа посвящать домашним хлопотам. Для ребят 12-14 лет пороговые значения 14 часов и 21 час в неделю соответственно, для подростков 15-17 лет - 43 часа трудовой деятельности.

Обследование показало, что в Беларуси не более 4% детей в целом вовлечены в различные формы детского труда, правда, в сельской местности этот процент больше. Подростки в возрасте 12-17 лет (по международным критериям) не вовлечены в детский труд вовсе.

Бить или не бить

Впервые в рамках обследования был включен блок об отношении к домашнему насилию. Комплекс наводящих вопросов позволил выявить некоторые несоответствия в мыслях и действиях белорусов. С одной стороны, лишь 9% матерей считает, что для должного воспитания детей должно применяться физическое наказание. При этом реально этот метод используется в отношении четверти детей. Младших детей в основном наказывают физически, в то время как на подростков родители предпочитают давить психологически. В целом насильственные методы дисциплинирования (как физическое наказание, так и психологическое давление) испытывают на себе 57% детей до 14 лет по всей Беларуси. Еще 40% воспитываются ненасильственными методами.

Что касается отношений между полами, то основная часть населения отрицательно высказалась по поводу домашнего насилия. Менее 4% опрошенных считают, что муж или партнер вправе ударить супругу или партнершу хотя бы в одной из следующих ситуаций: если она выходит из дома, не сказав ему об этом; если не заботится о детях (наибольший процент); если возражает мужу, отказывает в половой близости; если пригорает еда на плите.

Пить или не пить

Дополнительно в обследование был включен блок для изучения того, как много алкоголя потребляет население Беларуси. Один из главных выводов - белорусы стали пить меньше. Алкоголь в течение последнего месяца перед опросом потребляли менее половины женщин и 2/3 мужчин. В возрасте до 15 лет спиртные напитки попробовали 3% опрошенных женщин и 7% мужчин.

Все показатели ниже соответствующих в 2012 году. Тогда, например, 61% женщин и 74% мужчин признались, что в течение последнего месяца пили спиртное.

Важно и то, что МИКС подтвердил итоги предыдущего исследования Белстата по новой методике: тогда удалось посчитать, сколько белорусы потребляют незарегистрированного алкоголя. Новая информация за 2019 год позволит представить точный показатель во Всемирную организацию здравоохранения.

Екатерина КНЯЗЕВА,

БЕЛТА.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Новости рубрики Общество
Фото из архива Правительство утвердило план подготовки законопроектов в 2020 году
Наталья Кочанова во время встречи с депутатским активом Могилевской области Кочанова: взаимодействие депутатского корпуса с местными органами власти должно быть эффективным
Игорь Карпенко. Фото из архива Карпенко: мы возлагаем на молодежь большие надежды
Роман Головченко Число заказов предприятий Госкомвоенпрома в Оршанском районе превосходит их мощности - Головченко
В Беларуси создана система противодействия атакам беспилотников - Головченко
ЗРК "Бук-МБ3К". Фото из архива Летные испытания ракеты белорусского ЗРК "Бук-МБ3К" пройдут в ближайшее время
Главное
Во время назначений Перемены в руководстве Администрации и Управделами Президента - Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы
Беларусь предпримет все усилия для дальнейшего развития евразийской интеграции - Румас
В Беларуси создана система противодействия атакам беспилотников - Головченко
"Сделаем ремонт и купим машину!" Как обычные покупки помогают исполнить давние мечты?
Топ-новости
Представители Администрации Президента проведут 4-7 февраля приемы граждан
Правительства Беларуси и РФ в ближайшее время обсудят в Москве все нерешенные вопросы, в том числе в энергетике
О счастье, детях, отношениях в семье: белорусы ответили на вопросы Белстата
Минобороны: по дорогам четырех областей 31 января-1 февраля ожидается движение военной техники
Кочанова: взаимодействие депутатского корпуса с местными органами власти должно быть эффективным
Великобритания с 1 февраля прекращает членство в ЕС
Масштабную оценку эффективности стимулирующих налоговых льгот проведут в Беларуси в 2020-2022 годах
В Минздраве напомнили о правилах использования медицинских масок
Дожди и до +9°С ожидается в Беларуси 1 февраля
Мозырский НПЗ готов к переработке нефти из альтернативных источников
Карпенко: мы возлагаем на молодежь большие надежды
Сборочное производство белорусских электробусов может появиться в Каталонии
В Беларуси становится меньше пострадавших от криминала - Караев
В ПВТ отмечают живой творческий диалог между IT-сообществом и парламентом
Гороскоп на февраль 2020 года
Релама
С нами интереснее
погода погода
курсы курсы
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней" Парламент 7.0: Новый импульс Благотворительная акция "Наши дети" Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.