О современном лабораторном корпусе для судэкспертов, международных контактах и итогах за год - Андрей Швед

Беларусь стала площадкой для профессионального общения и обмена опытом между судебными экспертами разных стран. Многочисленные договоры, заключенные Государственным комитетом судебных экспертиз с иностранными партнерами, перерастают в реальные многомиллионные проекты. Чем обусловлен неподдельный интерес к комитету со стороны международного экспертного сообщества, в интервью корреспонденту БЕЛТА рассказал его председатель Андрей Швед.

- Пять лет назад система судебно-экспертных подразделений пошла по пути реформирования - и, надо сказать, белорусский опыт удался. Андрей Иванович, на ваш взгляд, как создание единого экспертного ведомства отразилось на контактах с зарубежными коллегами?

- Белорусская модель организации судебно-экспертной деятельности широко обсуждается иностранными коллегами, и уже есть примеры ее адаптации в других государствах, в частности, в Кыргызстане и Казахстане. По этому пути идут и некоторые государства Балтии. Не так давно комитет посещала делегация из Латвии во главе с начальником Государственной полиции. Интс Кюзис сообщил, что в их стране прорабатывается вопрос создания единого экспертного органа и Беларусь им видится как образец.

В ряде иных стран такие процессы находятся на стадии или обсуждения, или конкретных поручений. Партнеры из Республики Корея проявили большой интерес. За белорусским опытом приезжала и сербская делегация во главе с зампредседателя правительства - министром внутренних дел Сербии Небойшей Стефановичем.

Коллеги из ОАЭ заявили, что хотят максимально использовать у себя опыт Беларуси. Они заинтересованы не просто в консультационной помощи, а просят подготовить их специалистов по многим видам экспертиз. Мы уже приступили к практической реализации этой многолетней программы.

Более того, Беларусь интересна и как площадка для обсуждения проблемных вопросов судебно-экспертной деятельности. Во время пребывания нашей делегации в Республике Корея в этом году коллеги заявили, что определили для себя нашу страну как площадку для стратегического партнерства в сфере судебно-экспертной деятельности. Они оценили, во-первых, географически удобное расположение страны, во-вторых, очень высокий уровень подготовки специалистов, эффективность работы судебных экспертов государственных учреждений Беларуси. Корейские партнеры заинтересованы в том, чтобы наладить долгосрочные контакты.

Коллеги из других стран также прямо заявляют, что в Минске комфортно проводить встречи и обсуждать вопросы экспертной деятельности, потому что для этого у нас есть все условия. Международные мероприятия с момента образования комитета стали проводиться на нашей площадке регулярно.

- Как вы сказали, Беларусь поможет ОАЭ в подготовке судебных экспертов. Какие шаги уже реализованы в этом направлении?

- К нам прибыла первая группа специалистов из Абу-Даби, они обучаются такому направлению, как взрывотехническая экспертиза. С первого дня работают в полевых условиях и на имеющемся у нас оборудовании. Насколько мне известно, первая неделя обучения оказалась успешной, наши партнеры очень довольны тем, что получают реальные знания. По их словам, они впечатлены белорусским опытом, хотя базовую подготовку проходили в Англии и Австралии.

В декабре прибывает следующая группа. В целом по предложенному арабской стороной графику на первом этапе мы непрерывно будем обучать группы из ОАЭ, всего более 50 человек. Это практические работники, офицеры полиции - от старшего лейтенанта до полковника. Они получат серьезные навыки по производству ряда экспертиз: дактилоскопических, пожарно-технических, экспертиз материалов, веществ и изделий, технической экспертизы документов, лицензированию и сертификации оружия, осмотру мест происшествия и др. Коллеги фактически с нуля попросили создать у них такое направление, как одорология (экспертиза запаховых следов), обучить производству ДНК-экспертиз.

Аналогичные просьбы о подготовке специалистов поступают из Сербии, Узбекистана, Азербайджана, Таджикистана, Молдовы и ряда других стран, с которыми уже создана договорно-правовая база. Устанавливаются партнерские отношения и с судебно-экспертными организациями полиций Кувейта и Бахрейна, обсуждаются возможные направления сотрудничества.

Обучение только арабских экспертов на первоначальном этапе позволит пополнить бюджет, по предварительным подсчетам, на сумму около $120 тыс., в целом всех иностранных специалистов - более чем на $200 тыс. Перспективы неплохие, особенно если учитывать, что до образования комитета в республике иностранные судебные эксперты практически не обучались.

Сейчас мы активно формируем график подготовки иностранных специалистов на 2019 год. К слову, на первое полугодие он полностью расписан. Для обучения у нас созданы все условия: есть соответствующая база, специалисты, самое лучшее оборудование. Перспективы в этом плане достаточно серьезные, задел сделан большой.

Но надо сказать, что повышение квалификации экспертов - это двусторонний процесс. Мы также активно заинтересованы в новых знаниях, поэтому реализуем совместные учебные программы подготовки специалистов за рубежом. Надежный партнер в этом плане - Россия. Наши коллеги из МВД и Федерального центра судебной экспертизы при Министерстве юстиции оказывают очень серьезную помощь в обучении наших специалистов. Во многом благодаря этому только за последние годы у нас внедрено в реальную практику около 10 новых видов (подвидов) судебных экспертиз.

Среди них судебная ботаническая экспертиза с использованием дендрохронологического анализа, судебные экспертизы устройств памяти видеорегистраторов, электрошоковых устройств, судебная культурологическая экспертиза, судебная лингвистическая экспертиза, судебная геммологическая экспертиза. Всего на настоящий момент госкомитет проводит более 160 видов (подвидов) экспертиз.

- В октябре этого года Беларусь и Республика Корея обсудили перспективы сотрудничества в сфере судебно-экспертной деятельности. Как строится сотрудничество Госкомитета судебных экспертиз с этой страной?

- Беларусь для корейской стороны представляет повышенный интерес. Иностранные коллеги заинтересованы в изучении уникальной белорусской модели организации судебно-экспертной деятельности, практики ведения криминалистических учетов и др.

В октябре наша делегация с официальным визитом посетила Национальную судебно-экспертную службу Министерства внутренних дел и безопасности Республики Корея. Встречи прошли на высоком уровне - мы провели переговоры с заместителем министра внутренних дел и безопасности и главой Национальной судебно-экспертной службы. Ответный визит корейских коллег в наш комитет и подписание соглашения с МВД Республики Корея планируется в первой половине 2019 года.

Между странами есть принципиальная договоренность о том, что наши специалисты будут проходить обучение на постоянной основе в Республике Корея. Реализация этой программы начнется с 2019 года. У наших партнеров многому можно поучиться: это высококлассные специалисты, умеющие работать на самом современном оборудовании. Рассчитываем, что после ответного визита они также захотят пройти обучение в Беларуси.

Кроме того, идет активная проработка вопроса сотрудничества с этой страной через программы безвозмездной технической помощи, а также через KOICA - Корейское агентство международного сотрудничества. От корейской стороны поступило предложение о строительстве под ключ на безвозмездной основе в Минске самого современного лабораторного комплекса, оснащенного передовыми технологиями и оборудованием.

- Расскажите подробнее, что это будет за комплекс.

- Речь идет о строительстве лабораторного корпуса стоимостью свыше $10 млн. Это огромное четырехэтажное здание, оснащенное по последнему слову техники. Такого мы нигде не видели, только в Республике Корея. Там будут располагаться современные технологии в области производства судебно-медицинских, ряда криминалистических экспертиз.

Над этим предложением мы сейчас работаем. Сроки реализации проекта зависят от проработки этого вопроса на межправительственном уровне.

- Белорусско-китайские отношения имеют огромный потенциал в разных областях, и судебно-экспертная деятельность, пожалуй, здесь не исключение. Как развиваются контакты с этой страной?

- В апреле подписан меморандум о сотрудничестве в сфере судебно-экспертных наук между Научно-практическим центром Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси и Центром вещественных доказательств Министерства общественной безопасности Китая.

Эксперты ГКСЭ в октябре приняли участие в семинаре по судебной экспертизе, организованном Министерством общественной безопасности КНР. На протяжении двух недель белорусские и китайские эксперты обменивались опытом по таким направлениям судебно-экспертной деятельности, как применение и развитие криминалистической техники, осмотр мест происшествия, экспертизы наркотических средств, ДНК. Это позволило экспертам двух дружественных стран подробнее познакомиться с практикой проведения судебных экспертиз и наметить перспективные направления.

В настоящее время от китайской стороны поступило предложение оказать нашему комитету техническую помощь в оборудовании новой дактилоскопической лаборатории. Этот вопрос также в активной стадии проработки. Кроме того, мы выходим на практическую реализацию ранее анонсированных шагов по приобретению криминалистической техники, оборудования в КНР.

Таким образом, все наши контакты имеют реальное воплощение и реальную выгоду для страны. Полагаем, что начавшееся активное сотрудничество между КНР и Беларусью в сфере судебно-экспертной деятельности только набирает обороты, а в перспективе будет расширяться и укрепляться.

- Есть ли примеры успешного сотрудничества со странами Европейского союза?

- Государственный комитет судебных экспертиз Беларуси и Криминалистический центр Полиции Литвы совместно разработали и подали заявку на участие во втором конкурсе проектных предложений программы трансграничного сотрудничества Латвия - Литва - Беларусь на 2014-2020 года в рамках Европейского инструмента соседства. Эта программа финансируется ЕС. Ее стратегической целью является укрепление отношений, повышение потенциала и обмен опытом между организациями Литвы, Латвии и Беларуси путем реализации совместных проектов, направленных на повышение качества жизни в приграничных регионах.

По информации, полученной из основного органа этой программы - Совместного технического секретариата, 22 ноября наша заявка "Новые криминалистические технологии осмотра мест происшествий и укрепление общественной безопасности" прошла отбор и получила максимально возможный грант (более 765 тыс. евро). По программе предполагается оснащение нашего комитета и литовского центра современными криминалистическими лабораториями, оборудованными по последнему слову техники. Эти лаборатории будут оснащены дронами, 3D-сканерами, 3D-принтерами и другими новейшими техническими средствами.

Использование дронов в судебно-экспертной деятельности возможно для проведения некоторых видов осмотров мест происшествий и следственных действий. Например, специалисты ГКСЭ проводят осмотры мест дорожно-транспортных происшествий, в том числе на автомобильных дорогах республиканского значения, граничащих с соседними государствами.

Такое оборудование необходимо и для поиска без вести пропавшего человека, когда в лесном массиве обнаружена часть его вещей, а место самого гражданина неизвестно. Применение технических средств возможно и в труднодоступных местах, особенно в сельской местности (болотистых лесах, примыкающих к лесам деревнях, в зимнее время на заснеженных участках местности), при проведении экспертиз по фактам обрушения сооружений.

- В целом как оцениваете итоги уходящего года в плане международного сотрудничества?

- В этом году мы продолжили реализацию Концепции международного сотрудничества в сфере судебно-экспертной деятельности. В 2014 году при ее разработке комитет исходил из того, что в мире интенсивно возрастает роль международных институтов и интеграционных объединений. Выработка рациональных подходов к сотрудничеству с правоохранительными органами и иными организациями иностранных государств, международными организациями в сфере судебно-экспертной деятельности отвечает долгосрочным интересам госкомитета.

Следует отметить, что уходящий год стал для нас в плане развития международного сотрудничества очень насыщенным. Подписано 13 международных соглашений, в том числе на минувшей неделе - с МВД Азербайджана. Всего же за время существования комитета их подписано 25, и это без учета тех международных договоров, к которым ГКСЭ присоединился. То есть интерес иностранных партнеров к нам очень высок.

Можно с уверенностью констатировать, что за годы своего существования комитет судэкспертиз, деятельность которого возведена в рамки государственной политики, значительно расширил географию международного сотрудничества и стал площадкой для встреч судебных экспертов из разных стран.

В апреле прошла международная научно-практическая конференция "Евразийское партнерство судебных экспертов: вызовы, проблемы, пути решения и перспективы развития", участниками которой стали судебные эксперты всех специальностей более чем из 20 стран мира. Именно на этом мероприятии имели возможность встретиться и обсудить актуальные вопросы судебно-экспертной деятельности председатель Европейской сети судебно-экспертных учреждений Эрки Сиппола и глава Азиатской судебно-экспертной сети Чжао Кимин, а также руководители экспертных служб России и КНР, стран Средней Азии и Балтии.

В октябре прошла международная научно-практическая конференция "История и современность судебно-экспертного образования", посвященная 15-летию образования Института повышения квалификации и переподготовки кадров Государственного комитета судэкспертиз, которая собрала более 200 представителей из шести стран мира.

География сотрудничества у комитета очень обширная. С 2013 года нас посетили с визитом более 300 иностранных представителей в составе более чем 100 делегаций, а белорусские эксперты - более 30 государств.

В завершении хотел бы отметить, что по нашим прогнозам интенсивность международного сотрудничества в области судебно-экспертной деятельности будет только возрастать, в первую очередь благодаря тому, что Беларусь уже стала известной и удобной площадкой для обсуждения различных аспектов международного сотрудничества в этой сфере.

Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ,

БЕЛТА.-0-