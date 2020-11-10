О спортивных достижениях вузов и студентов должна знать вся педагогическая общественность - Рыженков

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. О спортивных достижениях вузов и студентов должна знать вся педагогическая общественность. Такое мнение высказал сегодня первый заместитель главы Администрации Президента, председатель Белорусской федерации баскетбола Максим Рыженков во время церемонии награждения победителей и призеров Республиканской универсиады - 2019, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы долго откладывали подведение итогов за 2019 год, думали, что эпидемиологическая ситуация улучшится. Но, наверное, как говорит Президент, нам с этими болячками еще жить не один день, поэтому откладывать дальше не стоит, - сказал Максим Рыженков. - Надо, чтобы герои нашли свои награды, чтобы проходили соответствующие заседания советов и другие мероприятия в университетах, чтобы об их достижениях узнала вся педагогическая общественность, а студенты порадовались за общие достижения тех вузов, которые они представляют".

По словам заместителя министра образования Александра Кадлубая, для Беларуси студенческий спорт имеет важное значение и большой воспитательный потенциал. "Центральное место в системе студенческого спорта отводится Республиканской универсиаде, которая давно стала стартовой площадкой для высших достижений в спорте. Те ребята, которые активно принимают в ней участие, в перспективе могут занять места в национальных сборных, участвовать в международных соревнованиях. Анализируя результаты, которые сегодня есть, можно с уверенностью сказать, что впереди у Беларуси прекрасное, независимое будущее. И, несомненно, в перспективе у студентов будут яркие спортивные достижения", - отметил он.

"Хочу поблагодарить команды и администрации высших учебных заведений, которые ежедневно своим кропотливым трудом создают условия, чтобы каждый студент мог реализовывать свои спортивные амбиции - от любительского до профессионального уровня", - подчеркнул Александр Кадлубай.

Церемония награждения состоялась сегодня в Республиканском государственном училище олимпийского резерва. В ней приняли участие заместитель министра спорта и туризма Александр Барауля, председатель Белорусской ассоциации студенческого спорта Александр Богданович. Они пожелали спортсменам крепкого здоровья, успехов в соревнованиях, наградили памятными подарками победителей и призеров. После церемонии прошла финальная игра Республиканской студенческой баскетбольной лиги - 2020 среди мужских команд.-0-