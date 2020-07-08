О трудностях возвращения домой и регистрации браков: как повлияла пандемия на белорусских мигрантов

Получить зарплату, вернуться домой из-за рубежа, оформить брак - все эти, казалось бы, вполне привычные дела для многих проживающих за границей белорусов стали настоящими задачами со звездочкой в период пандемии. В условиях карантина, после закрытия границ во многих странах наши соотечественники стали все чаще сталкиваться с недобросовестными нанимателями, которые нарушают трудовые договоренности. Некоторые мигранты при попытке уехать на родину стали жертвой мошенников, зарабатывающих на чужой беде. Многие обращались за помощью к специалистам программы "Ла Страда". Ее руководитель Елена Нестерук рассказала, какие проблемы белорусов за рубежом обострил COVID-19, а юрист Вероника Николайчик прокомментировала некоторые обращения и дала советы, как избежать подобных ситуаций.

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