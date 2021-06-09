ОАЭ передали Беларуси около 10 тыс. доз вакцины от COVID-19

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вакцину против коронавируса передали Беларуси Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Самолет прилетел сегодня ночью в Минск, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Официальный Минздрав".

В аэропорту Минск-2 важный груз (около 10 тыс. доз препарата) встречали главный врач Республиканского центра организации медицинского реагирования Министерства здравоохранения Эдуард Вальчук и временный поверенный в делах ОАЭ в Беларуси Мухаммед Альшеххи. По словам Эдуарда Вальчука, вакцина необходима сейчас во всем мире, Беларусь не исключение. "Дружественный шаг солидарности, - отметил главврач, - значим для нашей страны".

Инактивированная вакцина китайского производства Sars-CoV-2 Vero Cell, которая прибыла в Беларусь, на сегодня помимо Китая одобрена к использованию более чем в 10 странах мира. Это ОАЭ, Бахрейн, Египет, Иордания, Венгрия и другие.-0-

Эдуард Вальчук

Мухаммед Альшеххи

Фото Павла Орловского