Обеспечение армии новыми образцами боевой формы планируется завершить к концу 2020 года - Панферов

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обеспечение Вооруженных Сил Беларуси новыми образцами боевой формы одежды планируется завершить к 2020 году. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил первый заместитель начальника тыла Вооруженных Сил - начальник штаба тыла Министерства обороны Александр Панферов, передает корреспондент БЕЛТА.

Анализируя мировой опыт, вещевое управление Минобороны совместно с предприятиями страны разрабатывает новые образцы боевой и повседневной формы одежды, а также предметов экипировки - боевых разгрузочных жилетов, налокотников, наколенников, рюкзаков и др. "В настоящее время подготовлен и проходит согласование проект указа, которым предусматривается принятие на обеспечение новых образцов боевой и повседневной формы одежды, - сказал Александр Панферов. - Обеспечение новыми образцами боевой формы одежды планируется завершить к 2020 году".

Обеспечение войск перспективной повседневной формой одежды планируется к 2021 году. Сейчас идет опытная эксплуатация повседневной формы.

"Мы анализируем опыт тех государств, которые прошли через горнило военных действий, считаем, что форма должна быть прежде всего практичной. При этом мы применяем самые современные материалы", - сказал Александр Панферов.

Он отметил, что форма вводится не сразу, предварительно проводится опытная носка. Учитываются возникающие замечания, и только после этого форма одежды принимается на снабжение. Сейчас боевая форма, которая планово поступает в войска, прошла комплексную носку, испытания во время учений и получила самые положительные отзывы.

Изменится внешний вид формы, качество материала - он станет более износоустойчивым. Также при многократной стирке новая форма меньше теряет цвет.-0-

Фото Министерства обороны