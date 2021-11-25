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25 ноября 2021, 09:00

Обеспечение нацбезопасности в условиях трансформации угроз обсудят на конференции в Минске

Фото из архива
Фото из архива

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Институт национальной безопасности совместно с Комитетом государственной безопасности проведут 25-26 ноября IX Международную научно-практическую конференцию по проблемам обеспечения национальной безопасности "Безопасность в условиях трансформации угроз: актуальные проблемы и решения", приуроченную к 75-летию института. Об этом БЕЛТА сообщили организаторы.

Конференция является ежегодным форумом для обмена мнениями, результатами научных исследований и практическими достижениями признанных экспертов из числа представителей органов безопасности и специальных служб, академического сообщества, государственных структур, учреждений высшего образования, партнеров Беларуси из стран ближнего и дальнего зарубежья.

В этом году организационным комитетом получены более 300 заявок на участие от представителей 10 стран (Азербайджан, Беларусь, Вьетнам, Египет, Казахстан, Кыргызстан, Объединенные Арабские Эмираты, Пакистан, Россия, Узбекистан) и 5 международных организаций (Антитеррористический центр государств - участников СНГ, Исполнительный комитет СНГ, Исполнительный комитет Региональной антитеррористической структуры ШОС, Организации Договора о коллективной безопасности и Парламентской Ассамблеи ОДКБ).

Работа конференции организована на 5 секционных площадках. В частности, будут обсуждены теоретико-методологические подходы и проблемы обеспечения международной, национальной и региональной безопасности (историческая память и историческая политика, проблемы теории и практики обеспечения международной, региональной и национальной безопасности, противодействие террористическим проявлениям, подготовка кадров в сфере обеспечения безопасности), право как инструмент обеспечения безопасности личности, общества и государства (правовое обеспечение информационной безопасности и политики в сфере национальной безопасности, вопросы правового регулирования и реализации правовых мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства), психологические аспекты обеспечения национальной безопасности (деструктивное информационно-психологическое воздействие на личность, общество, государство; социально-психологические аспекты и проблемы применения достижений психологической науки в практической деятельности органов безопасности и спецслужб, психология терроризма).

Также будут рассмотрены информационные технологии в контексте обеспечения безопасности (цифровизация как глобальный вызов и резерв обеспечения безопасности, защита информации и обеспечение информационной безопасности, информационные технологии в деятельности по обеспечению безопасности, актуальные вопросы информационно-аналитической деятельности: автоматизация поиска и анализа информации, резервы искусственного интеллекта), а также деятельность спецслужб и органов безопасности по обеспечению безопасности личности, общества и государства.-0-

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