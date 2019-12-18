18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обеспечить всех потребителей в Беларуси качественной питьевой водой планируется к 2025 году, сообщил журналистам генеральный директор ГПО "Белводоканал" Олег Конон, передает корреспондент БЕЛТА.

"1,4 тыс. станций обезжелезивания воды, которые необходимо построить к 2025 году, появятся в сельских населенных пунктах, где количество жителей колеблется от 200 до 500 человек. К 2025 году мы планируем полностью обеспечить всех потребителей качественной питьевой водой", - отметил Олег Конон.

Консультант отдела водопроводно-канализационного хозяйства и благоустройства управления коммунального хозяйства и энергетики Министерства жилищно-коммунального хозяйства Ирина Саливончик пояснила, что в 2019 году планировалось ввести 250 станций обезжелезивания воды. На сегодня более половины запланированных объектов введены. Готовится документация для ввода еще около 100 объектов.

По словам представителя Минжилкомхоза, до 2025 года каждой области необходимо строить не менее 40 станций в год. "Что касается перспектив на 2020 год, пока перечни объектов проходят защиту в облисполкомах, они предполагают создание более 40 станций в каждой области", - добавила она.-0-