Обязательная регистрация предельных отпускных цен на некоторые лекарства вводится с 1 января

1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с 1 января вводится обязательная регистрация предельных отпускных цен производителей на некоторые лекарства. Это предусмотрено указом №345 "О регистрации цен на лекарственные средства", сообщает БЕЛТА.

Положения указа распространяются на 37 международных непатентованных наименований лекарственных средств для лечения сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний при их обращении на территории Беларуси. С 1 января 2019 года по 31 декабря 2020 года запрещается продажа лекарств из списка в указе, предельные отпускные цены на которые не зарегистрированы.

Предельные отпускные цены производителей на лекарства регистрируются Министерством здравоохранения по согласованию с Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Предельные отпускные цены регистрируются в белорусских рублях.

"Реализация указа позволит исключить возможность отпуска лекарств по необоснованно высоким ценам, а также проанализировать целесообразность распространения на другие группы лекарственных средств", - поясняли ранее в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли.-0-