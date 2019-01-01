Обязательная регистрация предельных отпускных цен на некоторые лекарства вводится с 1 января

1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с 1 января вводится обязательная регистрация предельных отпускных цен производителей на некоторые лекарства. Это предусмотрено указом №345 "О регистрации цен на лекарственные средства", сообщает БЕЛТА.
Положения указа распространяются на 37 международных непатентованных наименований лекарственных средств для лечения сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний при их обращении на территории Беларуси. С 1 января 2019 года по 31 декабря 2020 года запрещается продажа лекарств из списка в указе, предельные отпускные цены на которые не зарегистрированы.
Предельные отпускные цены производителей на лекарства регистрируются Министерством здравоохранения по согласованию с Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Предельные отпускные цены регистрируются в белорусских рублях.
"Реализация указа позволит исключить возможность отпуска лекарств по необоснованно высоким ценам, а также проанализировать целесообразность распространения на другие группы лекарственных средств", - поясняли ранее в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли.-0-
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