Обязательное лицензирование реставрации историко-культурных объектов предлагают ввести в Беларуси

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси предлагается скорректировать Кодекс о культуре и ввести обязательное лицензирование реставрационных работ на историко-культурных объектах. Речь об этом шла сегодня на тематическом круглом столе в Палате представителей, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время кругового стола обсуждалось применение законодательства о культуре в части принятия управленческих решений при возникновении угрозы сохранности объектов, проведении противоаварийных работ на историко-культурных ценностях. Затрагивалась также проблема квалифицированных кадров в области реставрации и консервации.

Председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Игорь Марзалюк поднял вопрос о качестве реставрационных работ, насколько законодательство регламентирует, кто имеет право ими заниматься, в том числе непосредственно на объекте.

По мнению депутата, в Кодекс о культуре необходимо внести норму об обязательном лицензировании реставрационных работ на объектах. Сегодня любая строительная организация может получить право на проведение работ, отметил парламентарий. Он обратил внимание, что в этом есть определенные коррупционные риски, когда бюджетные деньги, которые должны идти на реставрацию, тратятся на банальный ремонт, причем не самого высокого уровня.

С другой стороны, считает Игорь Марзалюк, необходимо уйти от жесткой регламентации действий, если объект находится в аварийном состоянии. Местные власти не могут из-за этого провести ремонт, чтобы остановить разрушение здания. Люди получают штрафы, когда пытаются своими силами подлатать разрушенную непогодой крышу, посетовал депутат.

В России действуют детальные методические рекомендации по эксплуатации памятников историко-культурного наследия. Парламентарий считает, что в Беларуси стоит использовать этот опыт, внести изменения в законодательство и уйти от излишней регламентации там, где необходимо провести срочный ремонт объекта.

В заседании круглого стола приняли участие представители министерств культуры, архитектуры и строительства, Национального центра законодательства и правовых исследований, местных органов власти, проектных институтов и других организаций.-0-