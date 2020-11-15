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15 ноября 2020, 10:31

Обязательный масочный режим постепенно введут по всей Беларуси - Минздрав

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15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обязательный масочный режим постепенно введут по всей Беларуси. Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Александр Тарасенко в интервью программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1"", сообщает БЕЛТА.

При этом последнее слово в решении вводить масочный режим с учетом эпидситуации остается за местными властями.

"Ситуация с заболеваемостью COVID-19 серьезная, но контролируемая. Хватает и коечного фонда, и необходимых лекарств, а также масок и средств индивидуальной защиты", - отмечается в анонсе программы.

Для борьбы с COVID-19 в больницах Беларуси задействовано около 30% коечного фонда.

Как сообщалось, во многих районах Беларуси введен масочный режим. В масках люди должны быть не только на своих рабочих местах, но и при посещении всех объектов. Носить маску также обязательно в общественном транспорте, включая маршрутки, метро, такси.-0-

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