Объединение "Эндокринология и метаболизм" стало полноправным членом Всемирной федерации сердца

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусское общественное медицинское объединение "Эндокринология и метаболизм" (БОМО ЭиМ) стало полноправным членом Всемирной федерации сердца, сообщила корреспонденту БЕЛТА председатель БОМО, профессор, доктор медицинских наук Алла Шепелькевич.

Среди прочего это позволяет общественному медицинскому объединению участвовать в образовательных и организационных мероприятиях по формированию глобальной повестки в области развития здравоохранения, в том числе иметь доступ к платформам ВОЗ и ООН.

Такое сотрудничество перспективно в плане медико-социальных проектов в области раннего выявления кардиоваскулярных заболеваний и снижения кардиоваскулярной смертности, а также образовательных проектов для междисциплинарной аудитории врачей.

На данный момент БОМО ЭиМ является официальным партнером Европейского общества эндокринологов, Всемирного общества эндокринологов на территории Беларуси.

Белорусское общественное медицинское объединение "Эндокринология и метаболизм" основано в 2017 году. Его миссия заключается в информировании медицинской общественности и населения о факторах риска, возможностях раннего выявления, профилактики и лечения эндокринных и метаболических нарушений, а также международном и междисциплинарном сотрудничестве по продвижению современных лечебно-диагностических и информационных технологий в здравоохранении.

Всемирная федерация сердца (World Heart Federation - WHF) - главный представительный орган глобального сердечно-сосудистого сообщества, представляющий более 200 фондов, научных обществ, организаций более чем из 100 стран. WHF работает над снижением смертности и укреплением приверженности усилиям по улучшению здоровья сердечно-сосудистой системы на глобальном, региональном, национальном и местном уровнях.-0-