Объединение Западной Беларуси с БССР имеет огромное историческое значение - депутат

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объединение Западной Беларуси с БССР имеет огромное историческое значение. Об этом заявил член Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Сергей Сыранков во время парламентских слушаний "Территориальная целостность и народное единство Беларуси. Историко-правовые аспекты воссоединения западнобелорусских земель в составе БССР", передает корреспондент БЕЛТА.

"Объединение Западной Беларуси с БССР имеет огромное историческое значение. Белорусы получили и использовали историческую возможность жить вместе, защищать свои интересы, строить свою жизнь единой семьей. Был завершен процесс территориальной, этнографической консолидации белорусской нации", - сказал Сергей Сыранков.

По его словам, нынешнее и будущие поколения белорусов обязаны знать и достойно хранить память о многолетней героической борьбе нашего народа за свое национальное достоинство, за право быть уважаемой наций. "В этой связи проведение в Год народного единства целого ряда мероприятий, посвященных дате 17 сентября, и наши сегодняшние парламентские слушания являются актуальными как с точки зрения анализа исторического прошлого, так и современных общественно-политических процессов, - отметил парламентарий. - Сегодня мы должны донести до широкой общественности, в первую очередь нашей молодежи, оказавшейся под прицелом, правду обо всей цепочке исторических событий, которые предшествовали воссоединению белорусов в единое государство".

Во время слушаний в Палате представителей обсуждались международные и геополитические последствия воссоединения белорусского народа, история и современность белорусско-польских отношений, пути законодательного закрепления основ государственной деятельности по сохранению исторического наследия и другие вопросы.

В числе участников - представители Министерства юстиции, Академии управления при Президенте Беларуси, Национальной академии наук, Белорусского института стратегических исследований, Белорусского научно-исследовательского института документоведения и архивного дела, научных организаций и высших учебных заведений.-0-