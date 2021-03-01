Объединенная организация Белорусского союза женщин создана на предприятиях Минпрома

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Министерстве промышленности сегодня прошла учредительная конференция объединенной организации предприятий Минпрома ОО "Белорусский союз женщин", сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь министерства Олег Слепченко.

Решение стать членами БСЖ для работниц ведомства не было спонтанным. Инициаторами стали женщины, которые занимают руководящие должности в системе Минпрома, а таковых сегодня более 5 тыс. Многие из них сотрудничают с БСЖ, участвуют в мероприятиях союза уже не первый год. Некоторые, наиболее неравнодушные, к примеру такие, как генеральный директор ОАО "Управляющая компания холдинга "Бобруйскагромаш" Надежда Лазаревич, уже являются членами президиума этого общественного объединения.

Фото Минпрома

Заседание конференции открыл министр промышленности Петр Пархомчик. Он подчеркнул: женщине, ее роли в обществе и семье в Минпроме уделяют большое внимание, ценят весомый вклад женщин в решение сложнейших задач отрасли.

Председатель БСЖ Елена Богдан сообщила участникам конференции, что союз сегодня реализует социально значимые программы и проекты, направленные на поддержку женщин, защиту прав и интересов детей, института семьи в целом. По словам руководителя общественного объединения, ежегодно силами организации проводятся благотворительные акции и конкурсы "Крепка семья - крепка держава", "Семья года", "Наши дети", День и Неделя матери и другие. Сейчас совместно с Министерством образования прорабатывается вопрос проведения мероприятий "Путь в профессию". Предполагается, что во время акции наиболее успешные женщины - члены БСЖ встретятся с учениками старших классов, студентами вузов и расскажут о своей профессии, в которой достигли определенных высот.

Участники мероприятия проголосовали за создание объединенной организации предприятий Минпрома как ячейки Белорусского союза женщин. Председателем формирования стала гендиректор "Бобруйскагромаша" Надежда Лазаревич.

БСЖ существует уже 30 лет и насчитывает в своих рядах около 140 тыс. членов.-0-