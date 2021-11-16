Объединенная организация БСЖ Минпрома организовала сбор вещей для помощи беженцам

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объединенная организация БСЖ Министерства промышленности Республики Беларусь при поддержке Минпрома организовала сбор вещей для помощи беженцам, сообщает БЕЛТА.

Сегодня состоялась отгрузка на границу гуманитарной помощи - более 2 тыс. теплых одеял, подушек, полотенец и сопутствующих товаров первой необходимости. "Никто не может остаться безразличным к тому, что сегодня происходит на белорусско-польской границе. Мы искренне сопереживаем детям, пожилым людям, беременным женщинам, всем тем, кто оказался сейчас в непростой ситуации на границе, - отметила председатель объединенной организации Надежда Лазаревич. - Поэтому будем делать все от нас зависящее, чтобы помощь дошла до каждого, кто в ней нуждается".

Фото БСЖ

Всего за последние три дня активистками Гродненской, Минской городской и областной организаций собрано более 7 тыс. единиц продуктовых наборов и более 3 тыс. единиц одежды.

Председатель Гродненской областной организации Белорусского союза женщин Ирина Степаненко считает: "Каждому, кто сейчас попал в эту непростую ситуацию, нужна и важна наша помощь. Мы просто не можем быть безразличными к чужой беде, не можем спокойно смотреть на страдания детей, других женщин, которые оказались в холоде, без еды и крова. Ежедневная доставка помощи будет продолжена, пока это требуется".

В сборе гуманитарной помощи приняли участие следующие организации Министерства промышленности: холдинги "Горизонт", "БелОМО", "Автокомпоненты", "БЕЛАВТОМАЗ", Белорусская металлургическая компания, ОАО "Белвторчермет" с дочерними филиалами, "БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ", Минский моторный завод, холдинги "Бобруйскагромаш", "Интеграл", Минский тракторный завод, "Гомсельмаш", "МЭТЗ им. В.И.Козлова", научно-производственный холдинг точного машиностроения "Планар", "Могилевлифтмаш".-0-