Объединенный институт ядерных исследований получил белорусской наукоемкой продукции на $1,2 млн

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поставки белорусской высокотехнологичной продукции в Объединенный институт ядерных исследований (ОИЯИ) достигли порядка $1,2 млн в денежном выражении, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по науке и технологиям.

"В 2020 году белорусские научные и исследовательские организации поставили в Объединенный институт ядерных исследований наукоемкой и высокотехнологичной продукции почти на $1,2 млн. Среди оборудования преобладают товары для ускорительного комплекса NICA (Nuclotron-based Ion Collider facility), однако есть и продукция и технологии для эксперимента NA64 (ЦЕРН)", - сказал председатель ГКНТ Александр Шумилин на заседании Комитета полномочных представителей правительств государств - членов ОИЯИ.

По его словам, белорусская сторона активно участвует в сооружении сверхпроводящего коллайдера NICA. Этот проект притягивает основные научные силы со всего мира и является одним из приоритетных не только для Беларуси, но и других стран - членов ОИЯИ. "Участие белорусских научных и производственных организаций в мегасайенс-проекте NICA является одним из приоритетов, поскольку подобный ускорительный комплекс позволит воссоздать в лабораторных условиях особое состояние вещества, в котором пребывала наша Вселенная первые мгновения после Большого взрыва, - кварк-глюонную плазму", - подчеркнул глава ГКНТ.

Александр Шумилин также отметил, что в 2021 году под эгидой ОИЯИ планируется провести в Беларуси международную школу-конференцию "Актуальные проблемы физики микромира". "В Беларуси одна из лучших научных школ фундаментальной физики. Среди ее ярких представителей - ученые с мировым именем: нобелевский лауреат академик Ж.Алферов, академик Я.Зельдович", - добавил он.

Объединенный институт ядерных исследований - международная межправительственная научно-исследовательская организация, созданная для объединения усилий, научного и материального потенциала государств-членов в изучении фундаментальных свойств материи. Членами ОИЯИ являются 18 стран: Азербайджан, Армения, Беларусь, Болгария, Вьетнам, Грузия, Казахстан, КНДР, Куба, Молдова, Монголия, Польша, Россия, Румыния, Словакия, Узбекистан, Украина и Чехия. Главные решения по деятельности института принимаются высшим органом управления - Комитетом полномочных представителей правительств государств - членов ОИЯИ. Каждая страна-участница имеет одного представителя в этом комитете.-0-