Объединенный штаб ОДКБ провел сбор по улучшению взаимодействия в кризисных ситуациях

3 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Сбор с представителями национальных органов государств - членов ОДКБ, уполномоченных на взаимодействие с Центром кризисного реагирования (ЦКР) ОДКБ, состоялся сегодня в Объединенном штабе организации. Об этом БЕЛТА сообщил пресс-секретарь Объединенного штаба ОДКБ Владислав Щегрикович.

Как отметил начальник Объединенного штаба Анатолий Сидоров, формат таких встреч дает возможность обсудить актуальные вопросы и определить направления дальнейшей работы по развитию системы межгосударственного информационного взаимодействия в ОДКБ.

"Цель сбора - совершенствование информационного взаимодействия между ЦКР ОДКБ и национальными органами, уполномоченными на взаимодействие с ним", - сказал он.

Начальник ЦКР ОДКБ Арсен Рахманов констатировал, что события 2020 года показали важность своевременного реагирования на кризисные ситуации и другие вызовы и угрозы, в том числе в условиях распространения коронавирусной инфекции.

"В сложившихся условиях Центр кризисного реагирования показал свою эффективность и востребованность. Технические возможности ЦКР обеспечили проведение совместных мероприятий в формате организации", - сказал он. Основными из них стали заседания уставных органов ОДКБ, стратегическая командно-штабная тренировка и другие мероприятия, проводимые рабочими и вспомогательными органами.

Во время сбора рассмотрен вопрос об организации повышения квалификации должностных лиц Объединенного штаба ОДКБ и национальных органов, уполномоченных на взаимодействие с ЦКР ОДКБ. В 2020 году организовано обучение в Военной академии Генштаба Вооруженных Сил России на курсах подготовки (переподготовки и повышения квалификации) по линии Национального центра управления обороной РФ, а также в Национальном исследовательском ядерном университете - по программе информационной безопасности. Для повышения уровня подготовки дежурных смен апробирована и внедрена система проведения двухсторонних тренировок. Проводятся совместные тренировки с дежурными сменами оборонных ведомств по действиям при возникновении признаков (предпосылок) кризисных ситуаций. Кроме того, с оперативными дежурными ЦКР проводятся раздельные тренировки по алгоритму работы оперативных дежурных при возникновении кризисных (чрезвычайных) ситуаций. В 2021 году запланировано проведение совместных тренировок с оборонными ведомствами государств, находящимися в одном регионе коллективной безопасности.

"Участники сбора обсудили актуальные вопросы системы кризисного реагирования и наметили основные направления совершенствования информационного взаимодействия в формате ОДКБ", - добавил пресс-секретарь.

От Беларуси в мероприятии участвовали представители Центрального командного пункта Вооруженных Сил.-0-