Объем собранного вторсырья в Беларуси с 2010 года увеличился более чем вдвое

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объем собранного вторсырья в Беларуси в 2018 году увеличился более чем в два раза по сравнению с 2010-м. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции начальник управления по координации деятельности в сфере обращения со вторичными материальными ресурсами ГУ "Оператор вторичных материальных ресурсов" Анатолий Шагун, передает корреспондент БЕЛТА.

"В Беларуси используется порядка 20% коммунальных отходов (по данным 2018 года), а в 2010 году эта цифра составляла 8,9%. В прошлом году было собрано 714,3 тыс. т различных видов вторичного сырья, что в 2,1 раза больше по сравнению с 2010-м. Итоги девяти месяцев текущего года показывают, что рост к аналогичному периоду 2018-го составляет около 10%", - сказал Анатолий Шагун.

Значительно выросли объемы сбора всех видов вторичного сырья. В 2018 году было собрано бумаги в 1,6 раза больше по сравнению с 2010-м, стекла - в 3,9 раза, полимеров - в 2,8 раза, шин - в 2,3 раза. "Организации негосударственной формы собственности сегодня собирают и заготавливают более 50% объемов вторичных материальных ресурсов. Эта сфера стала интересна бизнесу", - отметил начальник управления.

По его словам, в Беларуси сегодня собирается порядка 90% отходов бумаги, 31% - полимеров, 48% - электрического и электронного оборудования, а также 28% использованных батареек и элементов питания. По стеклу и шинам эта цифра близка к 80% от объема образования отходов. Собирается также порядка 75% масел у населения.

Развивается система раздельного сбора отходов, установлено почти 85 тыс. контейнеров в жилищном секторе. "В прошлом году начата работа по переходу сектора индивидуальной застройки на контейнерный сбор. То есть людям предоставляется в пользование два контейнера: один - для смешанных отходов, другой - для вторичных материальных ресурсов, которые затем направляются на сортировку", - добавил Анатолий Шагун.-0-